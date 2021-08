Hva sa Romelu Lukaku om å bli med Arsenal etter drømmen i Chelsea -debuten

Chelsea -pioneren Romelu Lukaku har ledd av muligheten til å bli med Arsenal etter sin drømmedebut for Blues mot Gunners.

Belgisk spiss, nylig Klubbens rekordsigneringskontrakt verdt 97 millioner meter fra Inter, Valgt fra begynnelsen på Emirates Stadium De fleste Chelsea -supporteres glede.

Den første utgivelsen av hans andre reise på Stamford Bridge var absolutt en av de mest etterlengtede og 28-åringen skuffet absolutt ikke.

I løpet av 15 minutter av kampen scoret han endelig sitt første mål for klubben da han dirigerte fra nært hold til hjemmekortet Reese James.

Han spilte en nøkkelrolle i Thomas Toussaint menn som scoret full score i en 2-0-seier i Nord-London. Men vekk fra hans direkte bidrag, ble Belgia en Veldig imponerende ytelse, Å være en konstant torn i siden på pistolene.

Etter kampen ble Lukaku spurt om hva han ville svare på Arsenal Talsmenn for saken hennes har jobbet med å gjøre selve utskriften av denne uttalelsen tilgjengelig online Vær spilletHan svarte ganske enkelt: “Ingenting. Nei takk.”

Nyhetene vil absolutt bli verdsatt av Chelsea -supportere, som endelig har lagt frem sentrum for dominans de ønsker siden Diego Costa forlot.

Imidlertid vil det bli en annen sur spesiell for Arsenal, som ikke bare vil se på den belgiske poengsummen, men også vise et annet angrep som ikke er interessert.

Michael Artetas menn har ikke klart å score i hver av de to første Premier League -kampene, og tapte de to første seriekampene uten å finne et nett i sin 118 -årige historie som ligaklubb.

Kampen deres med å angripe Pierre-Emerick Ubameyang kom bare tilbake med en liten cameo på søndag, mens andre spisser Alexandre Lockett og Eddie Nectia fortsatte sin usikre fremtid på Emirates Stadium.