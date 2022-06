Et grønt sertifikat i ett område, rødt i et annet, dette er problemet en belgisk står overfor for campingvognen sin.

Willie vil reise på ferie med campingvognen sin. Dessverre er belgieren i en delikat situasjon. Ifølge HBVL-rapporten besto hans nye campingvogn teknisk forskning i Øst-Flandern, men ble nylig avvist av det flamske merket «på grunn av taustangen».

«Allikevel ga selgeren meg det grønne sertifikatet for to år siden. Den ble levert av bremsestasjonen under inspeksjonen før salg. Avisen sier at tilhengeren var utstyrt med en taustang. Men ifølge sjefen for Smaksstasjonen ble jeg solgt inn i en campingvogn som ikke overholder kravene. Selgeren forteller meg at campingvognen min er kompatibel. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg vil på ferie, ”beklager Willie.

Våre kolleger har bedt om mening fra Expert Center for Vehicle Control (COCA). Svaret deres er klart og konsist: «Vi antar at denne trekkanordningen i campingvognen ikke blir gjenkjent». Men hvordan gikk karavanmesteren Breckles tekniske studie? Kanskje er det fordi selgeren gikk forbi uten å dra den.

Et enkelt klistremerke på campingvogn-ekspoen indikerer imidlertid at det vil løse Willies angst. «Klistermerket sier at skuffen kun kan laste 75 kg (…) og problemet hans med forskningsstasjonen vil definitivt være løst».