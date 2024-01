Hva skal man ikke gjøre med oppvarming når temperaturen er lav

Av Lauren Sokiasian

Selv om temperaturene har steget litt, må vi innrømme at vi fortsatt savner sommeren. Derfor har vi en tendens til å varme opp interiøret godt.

Vinteren her er veldig bra med temperaturer som ofte ikke lenger overstiger 3 grader i store deler av landet. Derfor bruker vi alle mulige midler for å varme opp: store jakker, trekk, tepper osv. Angående oppvarming er det viktig å være forsiktig så regningene ikke stiger for høyt. Spesielt én gest bør unngås.

Feilen å unngå ved oppvarming når det er veldig kaldt

Selv om vi har en tendens til å skru opp varmen når det er veldig kaldt, bør vi unngå for store temperaturforskjeller. For eksempel å gå rett fra 15 til 23 grader hjemme. Temperaturen kan synke raskt når du forlater huset og oppvarmingen er satt til minimum. Problemet, som Maison & Travaux-nettstedet forklarer, er at dette vil gjøre varmesystemet ditt og derfor kjelens arbeid vanskeligere. Du vil da konsumere tilsvarende. Dette skjer vanligvis når du justerer oppvarmingen manuelt.

løsningen ? Velg en termostat. Du kan velge å programmere den slik at temperaturen for eksempel er 20 grader hjemme når du kommer tilbake fra jobb. Systemet vil deretter gradvis varmes opp til det tidspunktet. Det vil være mye mer økonomisk, for ikke å snakke om komforten ved å reise hjem der det ikke er kaldt.