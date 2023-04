Hva skjedde med Jonathan Daval som drepte kona hans? Ifølge moren hans, «ville han klare seg bedre i fengselet.»

Den 30. oktober 2017 ble det delvis brente liket av Alexia Daval funnet i Gray-la-Ville, Frankrike. På det tidspunktet utstedte den fortvilte ektemannen, Jonathan Daval, et varsel for å finne sin kone og tilsto drapet. Han ble dømt til 25 års fengsel i november 2021. I dag sitter den dømte fengslet i Alsace i Enzheim fengsel.

En ekspert avslører litt mer om Jonathan Tabbs psykologiske profil: «Han har hatt alt dette sinnet i lang tid».

Martine Henry, mor til en morderisk ektemann, ser regelmessig på at sønnen hennes blir fengslet. Hun trodde Gala Om sønnens nåværende hverdag.

Han forklarer at han ville ha vært venn med mange av menneskene som var fengslet sammen med ham. «I fengselet er han mye bedre, det er helt sikkert. Etter å ha vært ute av glattcelle i tre og et halvt år, fikk han endelig jobb. Han spiller mye«, forklarer mor til forbryteren før hun fortsetter,»I fengselet jobber Jonathan. Han lager spoler som elektriske ruller, skjøteledninger… Han tjener rundt 600 euro per måned. Han jobber fra 07.00 til 11.30 og fra 13.30 til 16.30, på rad. Vel, det er ikke veldig interessant, men han har en jobb og er glad. Det holder ham opptatt hele dagen».