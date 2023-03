Hva skjedde med kuttene i oljeproduksjonen som Russland truet oss med? – Morgenarbeid

 av Andre Stero

I begynnelsen av februar truet Russland med å kutte oljeproduksjonen med 500 000 fat per dag. Seks uker senere har denne trusselen hatt liten effekt.

Hvorfor er dette viktig?

På nyhetene: Russlands råoljeeksport viser få tegn til nedgang til tross for de annonserte produksjonskuttene, ifølge en analyse bloomberg. Russland eksporterte rundt 3,11 millioner fat olje per dag forrige uke. Dette er sjette uken på rad at landet har eksportert mer enn 3 millioner fat. Det kan imidlertid bli registrert et lite fall på 123.000 fat forrige uke.

Profesjonell motstander

Russland eksporterte store mengder olje til Europa før krigen i Ukraina. Siden en europeisk embargo på russisk offshore-olje trådte i kraft i desember, fulgt i februar av et forbud mot petroleumsprodukter som diesel og et pristak fra G7, har Kreml mistet et viktig utsalgssted. På grunn av dette, sa han, måtte han kutte produksjonen, noe som ville ha opprørt det globale markedet, men så langt har det ikke vært merkbart.