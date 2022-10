Hva skjer hvis du ikke lenger kan betale strømregningen? | Økonomi

Hvis du ikke kan betale etter 15 dager, vil du bli ansett som misligholdt. Innstillingsprosedyren for budsjettteller vil da starte. Du kan da forbruke strøm og/eller naturgass tilsvarende beløpet du lastet på kortet for å legge inn i måleren. Så snart budsjettmåleren er installert, betales energi etter den satsen som er fastsatt i kontrakten med leverandøren, unntatt mottakerne av sosialsatsen. Hvis du er en skjermet kunde, vil måleren din bli betjent av nettverksadministratoren og deretter leveres måleren med en strømbegrenser for å sikre en garantert minimumsforsyning på 10 ampere. På denne måten blir ikke kunden utsatt for strømbrudd.

Hvis du er fraværende eller hvis du har forhindret installasjonen av budsjetttelleren, gir nettverksadministratoren deg et leveringsvarsel og informerer deg via post om at det er umulig å installere budsjetttelleren. Din energileverandør er også varslet og kan be om at gass- og/eller strømmåleren kuttes. Hvis du har en betalingsplan med leverandøren din og ikke holder deg til den, starter standardprosessen der du slapp. Derfor kan en reduksjon være mulig. Har du en beskyttet klientsak vil fremgangsmåten være annerledes. CPAS kan hjelpe deg, spesielt ved å bestille aktivering av en garantert minimumsforsyning av strøm. Mellom 1. desember og 31. mars er det forbud mot å kutte generelt. Denne vinteren vil dette forbudet unntaksvis gjelde fra 1. november 2022 til 30. april 2023.