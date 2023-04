Hva skjer inne i dette gåtefulle vinduløse tårnet i New York?

I følge et mer undersøkende nettsted, NSA Tårnet består av lokaler og utstyr som muliggjør avlytting av telefonkommunikasjon og internetttrafikk. Men hvorfor denne bygningen og ikke den andre? Siden AT&T-tårnet ser på telefonsamtaler mellom USA og utlandet, gjør det det til et flott sted å overvåke kommunikasjon i og utenfor landet.

I tillegg, TITANPOINTE Det spilte en nøkkelrolle i BLARNEY-programmet, et masseovervåkingsprogram lansert av NSA på 70-tallet og avslørt for offentligheten for første gang i 2013 av Edward Snowden. «Dette programmet lar USA overvåke kommunikasjon knyttet til mange land, selskaper og internasjonale organisasjoner«, forklare avlytting.

Derfor vil kommunikasjon fra flere internasjonale organisasjoner som FN, IMF (International Monetary Fund), Verdensbanken og minst 38 land, inkludert nære amerikanske allierte som Tyskland, Japan og Frankrike, bli gransket. Bygningen skal brukes til å avlytte satellittkommunikasjon da det er flere parabolantenner plassert på taket.