Mysteriet omgir for øyeblikket en eksplosjon mandag i byen Zhankoy, nord på Krim-halvøya. Mens russerne og ukrainerne har bekreftet at eksplosjonen faktisk fant sted, er deres versjoner forskjellige om målet.

Så, ifølge den ukrainske forsvarsministeren, klarte denne eksplosjonen å ødelegge de russiske kryssermissilene Kalibr-KN. Sistnevnte bemerket at disse ødelagte missilene, uten å kreve et angrep, kunne nå en rekkevidde på mer enn 2500 kilometer når de ble skutt opp fra russiske marineanlegg i Svartehavet, noe som gjør dem ekstremt truende.

På russisk side rapporterer vi informasjon om dette utbruddet. Men ifølge sjefen for administrasjonen av byen Zhankoy (utnevnt av Moskva), handlet det om angrepet av ukrainske droner, som var rettet mot sivile. Ifølge det offisielle russiske nyhetsbyrået TASS ble et hus, en skole og et supermarked dermed målrettet. En 33 år gammel mann skal også ha blitt skadet.

«Alle dronene var rettet mot sivile anlegg. Den ene ble skutt ned over en teknisk skole, som landet på bakken mellom skolebygningen og internatet. Det var ingen soldater i nærheten. De andre dronene ble skutt mot boligområder. Dessuten. Sprengstoff, hver en hadde fragmenter.»I følge kommentarer oversatt av The Independent, fortalte Oleg Kryuchkov, en medhjelper til presidenten for republikken Krim, til TASS igjen.

På russisk side nekter vi å nevne ødeleggelsen av inventaret av kryssermissiler. Så mysteriet består, og nyhetsbyrået Reuters sa at det ikke kunne bekrefte påstandene til ukrainerne eller russerne.

