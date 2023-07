Hva stjernene har i vente for deg torsdag 20. juli 2023

Kjærlighet, helse, arbeid… Hva har stjernene i vente for deg i morgen? Finn ditt horoskop.

Skorpionen

Singel, åpne øynene. Et nylig møte bør utvikle seg til et lidenskapelig forhold. Som et par må du gjøre din del slik at partneren din ikke føler seg utenfor. På arbeidssiden, på en astral himmel som er veldig gunstig for utveksling og kommunikasjon, er en dårlig dag vanskelig. Selv om du møter vanskeligheter, vil du få støtte.

I videoen, Scorpion: hans karakter, hans egenskaper og hans feil

Skytten

Etter en nedgang i ekteskapet ditt overøser partneren din deg med ømhet og lite oppmerksomhet. Hvis du er singel og lengter etter å finne kjærligheten, kan du snart ha et lovende møte. Formmessig ser du ut til å være veldig opptatt og ikke tilgjengelig for å tenke på deg selv. Det er godt å bruke litt tid på å ta vare på seg selv og kroppen sin.

Balansere

Dine romantiske forhold utvides med konfliktens kraft. Ikke få panikk, klarheten din hjelper deg å se årsakene klart. Å være ensom, for mye flagrende, vil du ikke se at noen er veldig interessert i deg. På arbeidssiden gir du alt, uavhengig av tid. Hvis investeringen din oppnår godkjenning fra de ansatte, bruk en ledig tid til å spørre deg selv.

