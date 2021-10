Hva synes du om spliden?

Det deler like mye som det stiller spørsmål ved: hakket til MacBook Pro 2021 i 14 og 16 tommer, inspirert av iPhone, er bokstavelig talt uhørt. Hva synes du om dette Apple-valget? Synes du det er stygt? Intelligent? Du forstår? Det er målet med vår undersøkelse denne uken.

Det er et underdrivelse å si at hakket påiPhone Det har vært gjenstand for mye blekk siden det dukket opp med iPhone X i 2017. Selv de (ubegrunnede) ryktene rundt iPhone 14, at noen ser godt for å forlate det lille sorte bandet til fordel for et slag. Så når 14-tommers MacBook Pro og 16 tommer ble annonsert, og som verden oppdaget på toppen av skjermene miniLED fra Bærbare datamaskiner Apple er nå ikonisk hakk, det sier seg selv at dette valget har vært delt.

Apple-utseendet?

Umiddelbart ble det gravd skyttergraver mellom hans støttespillere og hans kritikere. Den første hevder at hakket lar Apple skille seg ut fra resten av markedet. En måte å si at hakket nå er nært knyttet til det visuelle vi forestiller oss av et Apple-produkt.

Motstanderne ropte raskt hva som helst, og fant på sin side at hakket ikke tilførte enheten noe konkret. Noen anser det til og med som skjemmende. Husk at dette tynne svarte bandet fortsatt ønsker velkommen webkamera, som for første gang går til Full HD med denne 2021-gruppen av MacBook Pro.

Et radikalt valg, men ikke blottet for mening

Apple hevder at takket være dette hakket kan de øverste rammene på skjermen reduseres betraktelig. Faktisk, hvis vi tar en klassisk bærbar datamaskin, krever tilstedeværelsen av et webkamera tradisjonelt at den øvre kanten av PC-en er kilt inn i plassen som er nødvendig for kameraet. Ved å bryte denne regelen tar Apple en mildt sagt radikal beslutning, men en som vi kan vurdere som relevant. La oss vente og se om andre produsenter på Windows-siden igjen tilbyr et hakk for å avgjøre om Apples valg er overbevisende.

Det er fortsatt en hindring som jeg ikke burde ha overvunnet Mac os for å imøtekomme tilstedeværelsen av et lite svart bånd øverst på skjermen: Den permanente tilstedeværelsen av en menylinje øverst forhindrer vinduer fra å forbli øverst. Dette etterlater et fint sted i sentrum av den berømte baren, som Apple nettopp har funnet bruk for. På den annen side ønsket ikke Apple å bruke denne plassen til å integrere Face ID, ansiktsgjenkjenningsteknologien til iPhone. Det er imidlertid ikke forbudt å tenke at dette er en måte å forberede grunnen for de neste generasjonene. Det vet jeg også selskapet ønsker å la applikasjonsutviklere utnytte området rundt hakk hvis de ønsker det.

Spesielt siden, i motsetning til iPhone, vil visningen av filmer og serier ikke bli påvirket. MacBook Pros tilbyr en 16:10-skjerm. For filmer som for det meste tilbys i 16:9, gir dette nok plass til svarte kanter øverst og nederst i innholdet. Siden miniLED generelt har et utmerket kontrastforhold, vil hakket sikkert være lett å drukne i det.

Hva synes du om uenigheten på de nyeste MacBook Pro-ene?

I lys av disse forskjellige argumentene og debatten utløst av ankomsten av et slikt design i PC-universetVi ønsket å spørre din mening om MacBook Pro-hakket.

Som vanlig med ukens meningsmåling, del gjerne dine observasjoner med oss ​​i kommentarfeltet. Vi etablerer en antologi i slutten av neste uke.