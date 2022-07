Hva venter Denise Undav i Brighton: «Hvor mye vil jeg score? Kanskje ikke 26, men litt mindre»

«Hva om jeg er deprimert? Jeg satte meg i bilen i morges, men det er jeg ikke nå (Smil).» Mer enn seks måneder etter at han formaliserte overgangen fra Union SG til Brighton, føler Denise Undav seg endelig som et fullverdig medlem av Graham Potter-teamet.

The Seagulls startet produksjonen denne uken med starten av Premier League 7. august på Old Trafford. «For meg gir det mye mening å spille mot Manchester United.»Undav sa ja til på klubbens hjemmeside, hvor han konkret skulle krysse veier med Leandro Trossard. «På det tidspunktet, fra mine første minutter, ville jeg innse at jeg var en Premier League-spiller.»

Undav husker spesielt da han fulgte de røde djevlene ut av TV-boksen sin. Noen år senere delte den tidligere D4-spilleren Danny Welbeck banen med en tidligere Mankunian. «For meg er Welbeck en legende»Han uttrykte optimisme. «Jeg var en stor fan av ham da han spilte for United da jeg var ung, og nå har jeg muligheten til å vokse med ham. Det er derfor jeg kaller ham en «legende». Da jeg var 15, så jeg ham.»

Å bistå det tredje lavest presterende laget i Premier League

Undav kommer med sine forventninger. Supportere vil nødvendigvis tro at han vil starte på en høy note basert på hans imponerende tallinntekt i fjor (26 mål og 13 assists i Pro League). «Jeg vil prøve å gi fansen den beste tennisen»Sa tyskeren. «Jeg er veldig selvsikker, men den belgiske ligaen er ikke Premier League fordi jeg tror jeg ikke kommer til å score 26 løp igjen. Jeg kommer ikke til å sette den perfekte totalen. (Mål) som jeg ønsker å oppnå. Jeg liker å riste garnene, kanskje ikke 26 ganger, men litt mindre.»

Hvis han kan nå halvparten av det tallet, vil han slå antallet av to personer som kommer for å konkurrere. Forrige sesong sådde franske Neil Moube åtte i Premier League og Velbeck seks (Trossard åtte). Statistikk viser at angrepet nettopp er en del av Brightons problem.

I fjor var Seagulls det tredje dårligste laget i den engelske ligaen. For å måle denne parameteren er det nok å analysere gapet mellom forventede mål (forventede mål) og faktiske scoringsmål: bare Leeds (13.07) og Burnley (12.49) noterte en skuffende rekord over Brighton (11.88). Men i motsetning til Peacock og Claret, som endte på henholdsvis 17. og 18. plass, endte Brighton på niende plass i første halvdel av tabellen.

Hvem vet ? Hvis det fantes litt mer virkelighet, ville Potter-mennene kanskje blitt med i kampen om en europeisk plass. Selv om Maubes prestasjon avhenger av selvtilliten (svært variabel) franskmannen viser, garanterte Welbeck aldri mål i den virkelige sonen. Så formålet med måltidet er klart: å gjøre Brightons besittelse og flere sjanser til en målscorer. «Jeg kan score innenfor og utenfor feltet, halvparten fra banen … kort sagt, jeg kan score fra hvor som helst (ler)«Forklarte årets siste profesjonelle fotballspiller. «Jeg prøver å merke hodet mitt, venstre ben, høyre ben, skulder, alt!»

«Mussook vet hvordan han skal håndtere meg»

Undav reflekterte også den utrolige kampanjen til Union SG. «Fjoråret var veldig bra og hardt»Tysk beskrevet. «For på slutten av dagen kjempet vi om tittelen og ble nummer to. Det er vanskelig å bli nummer to etter å ha vært først på mange sesonger. Men personlig har det vært en veldig god sesong for meg. Jeg har scoret 26 mål. 13 assists er tildelt.»

Han unnlot ikke å nevne årsakene til suksessen. «Takk til lagkameratene mine og treneren min som ga meg selvtilliten jeg trengte. Han forsto meg og visste hvordan han skulle styre meg. Etter en dårlig kamp stolte laget på meg og de kjente kvalitetene mine, vi hadde det gøy, vi tilbrakte tid sammen. .. det var essensielt. Kommer jeg til å savne det? Jeg håper jeg får samme behandling her (ler).»