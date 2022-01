Hva venter prins Andrew, målet for en klage om seksuelle overgrep?

Hva venter prins Andrew i 2001 etter at domstolen i New York avviste anken hans mot en amerikansk sivil klage om seksuelle overgrep i en alder av 17?

I følge advokater intervjuet av AFP, hvis han ikke finner en økonomisk avtale med saksøker Virginia Gufrey (38), den andre sønnen til dronning Elizabeth II, vil han stå overfor rettssak i sivile saker.

Kan han anke?

Ja. Etter avgjørelsen, som ble offentliggjort onsdag av Manhattan føderale domstolsdommer Louis Kaplan, kan den britiske prinsens advokater anke. I teorien har de potensial til å anke til den amerikanske høyesterett, men eksperter mistenker at prosessen kan gå så langt.

Hvilken sivil sak?

Hvis Andrews forlik mot Virginia Giuffres søksmål mislykkes, kan det reises sivilt søksmål “Mellom september og desember” I år sa dommer Kabilan høsten 2021.

I dette tilfellet, hertugen av York, som benekter “Snill” Ms. Keyfreys påstander må innleveres til et advokatkontor i Storbritannia, og klagerens amerikanske rådgiver må svare på spørsmål.

“Det er et mindre formelt system enn retten, men det kan være veldig langt, ta timer og være veldig aggressivt.”, forklarer Bennett Gershman, en tidligere advokat for AFP.

Prinsens svar vil bli fremlagt som bevis for voldgiftsretten i en sivil sak anklaget for å ha gitt økonomisk kompensasjon til saksøkeren.

“Hvis han ikke møter, vil han naturligvis bli avhørt og dommen hans vil være ugunstig.”, advarer også New York-advokat Richard Cignorelli.

Kan du saksøke Andrew?

Virginia Quefre klaget i august 2021 i New York “Seksuell mishandling” De påståtte angrepene på London, New York og De amerikanske jomfruøyene i 2001 – boligene til sexjegeren Jeffrey Epstein og prinsens venn Kislyn Maxwell – kan ikke gjøres om til en straffesak for sexforbrytelser.

Men å tro at Andrew faktisk kan ha begått en forbrytelse, vil ikke hindre amerikanske påtalemyndigheter i å reise anklager mot ham i fremtiden.

Imidlertid, tidligere advokat Roger Kenaf, potensiell kriminell aktivitet “Seksuell mishandling” Ville ikke vært det “I juridiske termer” Nominert for U.S. Federal Justice og på delstatsnivå i New York.

I tillegg, selv om den britiske prinsen ikke nøt godt av diplomatisk immunitet, mener amerikanske påtalemyndigheter ifølge pressen at det vil være svært vanskelig å deportere ham til USA for en eventuell rettssak der.