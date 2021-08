Hva vet vi om Norges nye transportør Norse Atlantic?

Norse Atlantic Airways forbereder den kommende lanseringen av det nye Oslo-baserte lavprisselskapet, som vil bli lansert i slutten av 2021 eller tidlig i 2022. Oppstartsflyselskapet leier allerede mer enn seks Boeing 787 Dreamliners, som skal utføre langdistanseoperasjoner. Hva vet vi om nykommerne til det norske luftfartsmarkedet så langt?

I følge en kunngjøring fra Norse Atlantic Airways datert 2. august 2021, har den nye innehaveren av et norsk luftoperatørsertifikat (AOC) signert en leieavtale med seks Boeing 787-9 Dreamliners. Det nye flyselskapet forventes å motta alle Rolls-Royce Trend 1000 motordrevne jetfly innen desember 2021.

“Vi er glade for å utvide våre leieavtaler til å omfatte BOC Aviation’s potensial når vi vokser flåten vår og bygger vårt selskap. […] Vi ser frem til å ønske kunder på begge sider av dette atlantiske skipet velkommen til dette toppmoderne flyet når behovet for reiser til Atlanterhavet gjenopptas, sier Jorn Dor Larson, grunnlegger og administrerende direktør i Norse. Det melder flyselskapet.

Den første flåten til den nye aktøren på det norske markedet bør ha en konsolidert flåte på totalt 15 Dreamliners. Norse Atlantic Airways tror at dette flyet vil hjelpe selskapet med å tilby rimelige atlantiske operasjoner, ettersom det regnes som et moderne og drivstoffeffektivt valg for langdistansetjenester. Forretningsstrategien til oppstartsflyselskapet er å fokusere på lavkostnadsmarkedet for internasjonale flyreiser mellom ulike europeiske land og USA.

Mens en del av den nordiske atlantiske flåten inneholder luftfartsleide jetfly av typen BOC, antas resten av flyet å ha blitt leid fra et annet leasingselskap. Flyselskapet har bekreftet leie av seks brukte Boeing 787-9 og tre brukte Boeing 787-8 jetfly, som alle drives av de samme Rolls-Royce-motorene, leid fra POC Aviation, ifølge en rapport fra Dublin 29. mars 2021 fra Dublin leietaker Aircap. Etter avtalen var det planlagt å levere 9 brukte fly i 2021, men verken leietaker eller hangarskip angav nøyaktig ankomsttid.

Det spekuleres i at det Oslo-baserte flyselskapet vil prøve å dra fordel av et lavprismarked for langdistansemarkeder etter at Norge bestemmer seg for å droppe atlantisk virksomhet på flybussen og gjenoppta sin virksomhet for innenlands virksomhet i Irland. Kapittel 11 Norge er underlagt konkursbeskyttelsesprosedyrer.

Selv om konsernsjefen i Norway Atlantic gjentatte ganger har insistert på at det nye luftfartsselskapet ikke har noe med den norske flybussen å gjøre, vil selskapets første nettverk ha lignende ruter som brukes med den urolige norske flybussen. Norse Atlantics internasjonale virksomhet inkluderer steder som Los Angeles, Miami, New York, Paris, London og Oslo.

I mellomtiden, 2. august 2021, ble Norwegian Air Shuttle-grunnlegger og tidligere administrerende direktør Bj ன் rn Kjos investor i det nye langdistanseflyselskapet og eier nå 15% av oppstarten, ifølge norske medier. Investoren får selskap av en annen tidligere norsk flyskysjef, Bjrn Kiss, som ledet flyselskapet mellom 2010 og 2019.