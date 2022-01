Hva vet vi om skiulykken hans

“Ikke krasjstedet”

Jérémie Silva, direktør for La Rosière turistkontor, forklarte til media at krasjet skjedde «i godt vær med god snø». Ifølge ham grep “veiledere inn for å yte førstehjelp klokken 15.59, ett minutt etter ulykken.”

“Dette er ikke et spesielt høyt ulykkesområde. Vi er i blått kjørefelt, to blå kjørefelt deler seg. Det er første gang en så stor ulykke har skjedd der.”

“Hele feriestedet La Rosier har blitt flyttet. Jeg ønsker først og fremst å gi min støtte til familien og kjære til Caspart Ullial,” la han til.