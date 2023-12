Hva vi likte og ikke likte: De beste resultatene til belgiske klubber på den europeiske scenen

Gent Imidlertid hadde de alt i hånden for å fullføre sin europeiske kampanje og konsolidere 1. plass, i likhet med en direktebillett til 16-delsfinalen. Det er fortsatt nødvendig å unngå svikt mot Maccabi Tel AvivDet siste laget som slo av Buffaloes for 1. plass.

Ved ankomst gjør tapet (3-1) vondt. I substans og form. Kents menn var frustrerende selvdestruktive (3 skudd på mål) da de så ut til å gå sin vei. Så de er tvunget til å fylle veisperringene. Det er klart at dette setter frysninger på det som hadde vært en nesten ulastelig (13 av 15 poeng) kampanje frem til det punktet.

Hva vi likte: Intensiteten i de første kampene. Egentlig ikke skinnende, men utnyttet en uoverkommelig motgang, levde Buffaloes opp til deres fordel. 4 seire på 5 kamper, 15 mål scoret, 4 sluppet inn, solid.

Det vi likte minst: Uklarheten var tydelig under den siste kampen. Så bøflene på seg selv som for gode, for tidlig? Kan være. De var imidlertid uheldige som tapte mot et Maccabi-lag, selv om de var ganske uanstrengte, i første omgang (2-0). Det viser at en konkurranse ikke er en annen, og folket i Kent lærte dette på den harde måten.