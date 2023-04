Hva vil endre seg for Proximus-kunder neste uke

Operatøren vil introdusere et nytt sett med abonnementer, med mer mobildata på spill.

Mobilus S, M, Maxi og Unlimited-abonnementer forsvinner 2. mai. De vil bli erstattet av fire nye abonnementsformater: Mobile Essential, Mobile Easy, Mobile Maxi og Mobile Unlimited.

Mobilus S / Mobile Essential: Prisen går opp med €1, men brukere vil ha rett til 150 ringeminutter i stedet for 120 minutter og mer enn 5GB surfing i stedet for 3. Formel til €16,99 per måned.

Mobilus M / Mobile Easy : Prisfall på € 7, abonnenter vil miste 2 GB data, fordi de vil gå fra 12 til 10 GB surfing/måned. Formelen er priset til 19,99 euro per måned.

Mobilus Maxi / Mobile Maxi : Prisnedgang fra 42,99€ per måned til 29,99€ per måned. Ingen endring i bredden.

Mobilus Unlimited / Mobile Unlimited : ingen endring i sikte.

En annen stor endring, nettlesingshastigheten vil endre seg avhengig av pakken som er valgt.

Fra 200 Mbps i Easy

500 Mbps i Maxi

Fra 1 Gb/s uten grenser

Proximus-kunder med pakker vil også dra nytte av mer data mot en ekstra kostnad. Mobile Flex S har nå 10 GB i stedet for 5, mens Mobile Flex M har 75 GB i stedet for 20.

