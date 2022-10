Hva vil endre seg for Proximus- og Voo-kunder i november

Nye HD-kanaler, akselerert nettleserhastighet, 5G, her er alt som vil endre seg for Proximus- og VOO-kunder i november.

Akselerert nettlesingshastighet for Voo-kunder

Tilkoblingshastigheten øker fra 400 til 500 Mbps for alle Voo Business- og Giga Max-kunder som ennå ikke har fibertilgang (1 Gbps).

Husk at operatøren kunngjorde overgangen til 1 Gbps for alle sine innbyggere og B2B-kunder 17. august. Bare her er ikke alle utstyrt ennå til å dra nytte av det og andre, så det er kunngjort en liten hastighetsøkning.

3 italienske kanaler og 1 engelsk kanal bytter til HD på Proximus

Det er ingen store nyheter i Proximus sitt kommunikasjonstilbud, men nyheter som utvilsomt vil glede mange italienere i Belgia. Rai 1, Rai 2 og Rai 3 vil allerede flytte til HD.

Så langt har showet vært begrenset til SD. Fra nå av vil kanalene være tilgjengelige i 1920 x 1080.

BBC bør gå over til HD på Proximus i løpet av november måned.

Derby, den første byen i Wallonia som byttet til 5G

Derby har offisielt blitt den første byen i Wallonia med et ekte 5G-nettverk som opererer på 100MHz. Et første skritt mot å distribuere 5G i hele Belgia.

For å koble til dette 5G-nettverket trenger du selvfølgelig en kompatibel terminal.

Merk også at mens mange 5G-nettverk tidligere ble åpnet i Wallonia, måtte operatørene koble dem fra under populært press, på grunn av anti-5G-kampanjene som lyktes i å overtale de bekymrede ordførerne til å motsette seg disse utplasseringene.

