Hva vil endre seg i WhatsApp i desember

WhatsApp forsøker å stadig forbedre seg. Her er oversikten over de nye funksjonene som kommer i desember. Om programmet: skjul blokkerte samtaler, oppdater statusen til våre samtalepartnere og tilknytt en e-postadresse til en WhatsApp-konto.

Skjul blokkerte samtaler

Å blokkere samtalene dine er nå en mulighet på WhatsApp. Men når det er folk rundt deg som er altfor nysgjerrige, kan dette reise noen spørsmål. Og utviklerne har forstått det godt. I henhold WABetaInfoEn kamuflasjefunksjon skal snart komme til appen.

Nærmere bestemt, alt en bruker trenger å gjøre er å gå til innstillingene for deres blokkerte diskusjoner og velge alternativet for å skjule dem. Derfra genererer tjenesten en hemmelig kode som du deretter må skrive inn i søkefeltet på «Diskusjoner»-fanen for å finne samtalen.

Statusoppdatering i samtaler

WhatsApp er en meldingstjeneste med metamerke, og det vises. Applikasjonen importerer periodisk funksjoner fra resten av gruppens plattformer og denne gangen er det Instagram sin tur. Som på det sosiale nettverket vil WhatsApp-brukere snart kunne få tilgang til statusen til samtalepartneren rett fra samtalen din.

Akkurat som på Instagram, kan du orientere deg ved å legge til en statusring. Ringen, selvfølgelig grønn, indikerer at personen vi chatter med ganske enkelt har endret status. Det er egentlig ikke revolusjonerende, men denne oppdateringen har likevel fordelen av å forbedre brukeropplevelsen litt mer. Spesielt forhindrer vi at vi må sjonglere mellom de forskjellige fanene.

Knytt e-postadressen din til WhatsApp-kontoen din

Sikkerhet og personvern er de to viktigste bekymringene til WhatsApp. Meldingstjenesten demonstrerer dette nok en gang med en ny funksjon som styrker tilgangen til brukerkontoer. Kort sagt, applikasjonen ønsker å tilby alle muligheten til å knytte en e-postadresse til deres WhatsApp-konto.

I henhold WABetaInfo, åpner oppdateringen en ny del i appinnstillingene. Dette skal ganske enkelt ha tittelen «E-postadresse». Funksjonen åpner for en velkommen ny vei ettersom brukere kan logge på selv om de ikke har tilgang til telefonnummeret sitt. Vær oppmerksom på at standardmetoden fortsatt er å sende en 6-sifret kode via SMS. Hvis du vil endre håndhevingsmetoden for e-postadresser, må du gjøre dette manuelt.

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube og Instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og gode tilbud.

Motta de siste nyhetene våre direkte på WhatsApp ved å abonnere på vår kanal.