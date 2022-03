Hva vil endre seg i WhatsApp i mars/april

WhatsApp bør snart integrere mange nye funksjoner. En rask oversikt over funksjoner som forventes i de kommende ukene.

reaksjoner på meldinger

I følge WABetaInfo vil WhatsApp snart implementere reaksjoner via emoji. Brukere vil kunne legge dem til i mottatte meldinger. Mottakeren vil se dem direkte.

For å dra nytte av denne fremtidige funksjonaliteten, må avsenderen trykke på pil ned, som er plassert øverst til høyre i hver boble. En «Reager på melding»-varsling vil vises på skjermen, alt du trenger å gjøre er å klikke på den for å få tilgang til en liste over forskjellige emojier.

Ny tilgang til emojier

På samme måte vil WhatsApp Universal App (UWP) for Windows snart dra nytte av et nytt snarveisystem. Denne funksjonen håper å gjøre det enklere å finne emojier.

For å dra nytte av denne nye snarveien, må brukere skrive inn visse søkeord med et kolon foran. Emojiene vil vises i et banner over inndatafeltet.

Foreløpig er denne funksjonen kun tilgjengelig i UWP beta 2.2206.1.0.

Voksende fellesskap