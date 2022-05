Hva vil endre seg på Instagram i juni

Ny fullskjermmodus, ny font, lansering av NFT på plattformen… Dette er de nye funksjonene som skal lande på Instagram i juni.

En ny visuell identitet

«Vi bringer ny energi og formål til våre farger, font, logo og andre merkeelementer med en forfrisket visuell identitet» har instagram annonse på slutten av måneden.

Appens gradient har blitt gjenskapt med levende farger og ved hjelp av en 3D-modelleringsprosess. Målet ? Å gi «følelsen av å være opplyst og levende»og pek «øyeblikk med oppdagelse». Appen introduserer også en ny font, Instagram Sans. Så, «Vi samarbeider med språkeksperter over hele verden for å tilpasse skrifttypen til globale alfabeter, inkludert arabisk, thai og japansk.»indikerer plattformen.

En fullskjermmodus

Det nye applikasjonsoppsettet og designsystemet vurderer «innhold og feirer kreativitet, enkelhet og selvuttrykk». De nye markedsføringsoppsettene for Instagram har omarbeidet fullskjermbildevisning.

I begynnelsen av mai, Adam Mosseri, sjefen for Instagram, bekreftet fullskjermtesten for postvisning på plattformen. Større bilder og videoer bør begynne å vises i enkelte feeder. Kort sagt, Stories-linjen vil alltid være plassert øverst i appen. En indikator nederst i innleggene vil be brukeren om å sveipe til venstre for å se resten av innholdet.

Ankomsten av NFT-er

instagram begynne å test ikke-fungible tokens, NFT, med en håndfull amerikanske designere og samlere. Det er klart at de vil kunne dele NFT-ene de har opprettet eller kjøpt på Instagram. Når de er logget på, vil skapere og samlere kunne velge hvilke NFT-er fra porteføljen de vil dele på Instagram. I tillegg vil skapere kunne vise offentlig informasjon om samleobjektet. For eksempel en beskrivelse av NFT. Alle slike innlegg vil være synlige på profilen din. Til slutt vil skaperen og samleren kunne vises i publiseringen av det digitale samleobjektet, avhengig av personverninnstillingene deres.

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube Y instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.