Hva vil endres i august for WhatsApp-brukere

Stemmer i historier, raske reaksjoner, tilkobling på to forskjellige smarttelefoner, avatarer… Dette er alle de nye funksjonene du snart vil kunne oppdage i meldingsapplikasjonen WhatsApp.

raske reaksjoner

«WhatsApp planlegger å introdusere 8 emojis å bruke når du reagerer på statusoppdateringer» i Android-appen, Det melder WABetaInfo. Nemlig den smilende emojien med hjerteformede øyne, den med gledestårer, den med åpen munn, den tårevåte, den med kryssede hender og de som klapper, emojien med konfettien og til slutt «hundre poeng.» Disse emojiene vil være synlige som et statussvar i chatten. Funksjonen er under utvikling.

Talemeldinger i Stories

alltid i henhold til WABetaInfo, vil det snart være mulig å ta opp talemeldinger direkte for å berike WhatsApp-historiene dine. På samme måte som bildene og videoene som deles i statene, talememoet De kan bare bli hørt av personer som brukeren har valgt i statusinnstillingene for personvern. Et annet punkt, talememoet vil være ende-til-ende-kryptert.

Koble til på to forskjellige smarttelefoner

I en fremtidig oppdatering, «Multi-device 2.0»-funksjonaliteten av meldingsapplikasjonen har som mål å tillate brukere å koble en ekstra sekundær mobilenhet til WhatsApp-kontoen sin. Derfor vil det være mulig å chatte på to enheter samtidig. Og dette, med samme konto og uten behov for en aktiv Internett-tilkobling på hovedenheten for å sende meldinger. WABetaInfo legger til at WhatsApp ville jobbe med å synkronisere chattehistorikk mellom mobile enheter. Denne funksjonen er under utvikling.

«Bedre» skjuler «online»-statusen din

Snart, den lille indikatoren som informerer deg om at brukeren er online kan slås av for noen av kontaktene dine. Derfor vil det være mulig å koble seg til applikasjonen, uten at andre vet om det. Konkret vil brukeren kunne velge mellom to alternativer. Vis «online»-statusen din til alle, eller bruk de samme innstillingene som for «Seen On». «Hvis du for eksempel velger «Mine kontakter» for «Sist sett» og «Samme som sist sett» for «Online», betyr det at personer som ikke er kontakter, ikke vil kunne se når du er online.»forklare WABetaInfo.

Snart 3D-avatarer

WhatsApp bør tilby sine brukere lag en virtuell avatar i bildet ditt. Under videosamtaler vil det være mulig å bruke disse 3D-avatarene i stedet for ditt eget ansikt. For å opprette og redigere denne avataren vil brukeren ha tilgang til et nytt redigeringsverktøy i appen.

I følge WABetainfo er utviklingen allerede godt avansert og bør snart testes med et utvalg brukere.

