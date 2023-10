Hva vil endres i WhatsApp i november

De påfølgende betaene til WhatsApp informerer oss om fremtiden til applikasjonen i de kommende månedene. Dette er hovedutviklingen vi kan forvente i november.

Selv om det er vanskelig å vite med sikkerhet implementeringsdatoen for nye funksjoner i en applikasjon som WhatsApp, nettstedet WaBetaInfosom viser de nye betaene til meldingstjenesten, gir oss en indikasjon, spesielt når vi vet det vanlige tempoet som disse funksjonene implementeres med.

Chat med ukjente numre

Hvis vi baserer oss på WhatsApps vanlige praksis, tar funksjoner lagt til i Betaen vanligvis maksimalt noen uker før de blir integrert i den endelige versjonen. Så det burde være veldig logisk å se en funksjon, som fortsatt er under testing, dukke opp i løpet av november måned.

Faktisk er det mulighet for å chatte med ukjente numre. Det vil si, ta kontakt med numre som ikke er i telefonboken din direkte, og uten å legge dem til kontakter. En funksjon som har vært snakket om en stund, men det bør ikke ta for lang tid å bli implementert.

Klistremerker og talemeldinger for kanaler.

Nettopp ankommet, må kanaler utvides med funksjoner som allerede gleder brukere av andre WhatsApp-funksjoner. Derfor utvikles muligheten for å legge til klistremerker og talemeldinger, og gitt den relative enkle implementeringen av en slik funksjon, bør vi forvente at den kommer ganske raskt!

Talemeldinger som «selvdestruerer»

I flere dager har vi snakket om en funksjon som skal vises i den endelige versjonen av WhatsApp i løpet av de kommende ukene: «hemmelige meldinger» som «selvdestruerer». Det vil si enkeltvisningsmeldinger, litt av samme sjanger som det som allerede er gjort med bilder i andre applikasjoner. Gitt utrullingsdatoen kan vi forvente at disse meldingene kommer på WhatsApp en gang i november.

Muligheten til å skjule blokkerte samtaler.

Jeg er ikke sikker på om denne funksjonen vil rulle ut i november siden den fortsatt er på et litt tidligere utviklingsstadium, men vi kan få noen hyggelige overraskelser. Faktisk er en av de nye funksjonene som WhatsApp-team jobber med for øyeblikket muligheten for å skjule blokkerte samtaler. Ok, ja! For vi vil ikke nødvendigvis at de skal kunne se at vi har blokkerte samtaler…

Men hvordan få tilgang til dem i dette tilfellet? Vel, det er ganske enkelt: skriv inn et forhåndsinnspilt passord direkte i WhatsApp-søkefeltet. Enkelt og effektivt! Det gjenstår å se om denne funksjonen vil være klar til november eller om den kommer litt senere…

Et system for rask handling

Det er imidlertid mer sannsynlig at denne oppdateringen kommer i november. Dermed har enkelte betatestere allerede hatt tilgang til en handlingslinje i form av en diskret knapp over mikrofonen. Dette gir tilgang til et visst antall raske handlinger, spesielt nyttig for alt som angår bedrifter, som å legge inn en bestilling…

WhatsApp jobber med en total overhaling

Siden begynnelsen av måneden har meldingssiden eksperimentert med grensesnittet sitt med mål om å tilby en fullstendig grafisk overhaling. På agendaen bør vi snart ha en WhatsApp som vil se veldig annerledes ut enn det vi er vant til: et veldig moderne design, som vil redusere den allestedsnærværende grønne paletten på WhatsApp betraktelig.

_

