Hva vil endres i WhatsApp i september

I september introduserer WhatsApp flere viktige nye funksjoner. Det er på tide å gjøre status før den skjebnesvangre timen.

En dedikert PC-applikasjon

Du trenger ikke å gå gjennom nettversjonen eller laste ned programvaren fra appsiden, WhatsApp har nå sin opprinnelige app på Windows. For å laste den ned, gå til Windows Store. Inntil nå måtte du først koble til appen på smarttelefonen for å få tilgang til den. Den nye applikasjonen er helt autonom. Derfor vil brukere kunne sende og motta WhatsApp-meldinger, selv når smarttelefonen er offline.

Den nye WhatsApp-applikasjonen for Windows er nå tilgjengelig å laste ned, i beta, fra Microsoft Store. Når den er lastet ned, må du koble til hoved WhatsApp-enheten din ved å skanne QR-koden. Bare en gang.

Et nytt alternativ for historier

En fremtidig programvareoppdatering vil tillate tilgang til historier direkte fra samtaleskjermen. Du trenger ikke lenger å gå gjennom «status»-fanen for å se historiene til kontaktene dine. For å se dem, klikk ganske enkelt på brukerens profilbilde til venstre for samtalen.

Mer sikkerhet for kontooverføring

Når en appbruker prøver å logge på WhatsApp-kontoen sin fra en ny smarttelefon, vil de bli bedt om å bekrefte overføringen av kontoen til den gamle telefonen. En metodikk som vil forhindre kontohack som er for enkle. Brukeren vil motta en 6-sifret kode på den gamle smarttelefonen, som bekrefter overføringen.

Blokker skjermbilder

Med en fremtidig appoppdatering vil WhatsApp endelig blokkere skjermbilder av sendte bilder og videoer for engangsvisning. Da vil det være umulig å lagre et «privat» bilde sendt for kun å ses én gang på en smarttelefon.

_

Følg Geeko videre Facebook, Youtube Y instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.