Hva vil fremtiden bringe for Connie D. Winter? Italiensk presse er optimistisk

Connie de Winter har vært en av de mest imponerende U21-spillerne i turneringen. Etter en god sesong med Empoli, kan han lykkes i Juventus?

Connie D. Winter Kommer tilbake til Juventus i sommer etter et godt utlån fra Empoli. Forrige uke forklarte Devils-forsvareren oss at han hadde gjort store fremskritt denne sesongen: «Jeg gjorde feil, jeg rettet dem, jeg spilte mot bedre spillere, bedre lag», var han glad.

Og tilsynelatende overbeviste han Italia. Mens de diskuterte fremtiden, The Gazzetta Dello spill Koni De Winter tilbyr en av de mest lovende låneavkastningene til Juventus neste sesong.

«Et års lån og utvikling var nok til at Juventus kunne beholde ham,» sa den italienske avisen. «Han har utviklet seg mye på Empoli og Allegri kan bruke ham i et tremannsforsvar, som sub for Danilo eller som erstatning for Alex Sandro i tilfelle avgang».

for det GazetaDette er klart: «Ajax spurte i fjor sommer, men Bianconeri ønsket å beholde ham for å se utviklingen hans; selv om ingenting ble utelukket i overgangsvinduet, vil de ønske å beholde ham nå».