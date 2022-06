Hvem av Louis, Arnaud eller Sebastien er mer sannsynlig å vinne?

Bank, bank, bank! Hvem er her? Dette er finalen Utmerket kokk Banker på den lille himmelen. Denne onsdagen, M6 Presenterer semifinalen i sin kulinariske konkurranse for den syttende episoden av sesongen. Dette begynner å ta lang tid, men alle de tre kandidatene som fortsatt er med i kampen kommer ikke til å gi opp i det viktigste øyeblikket i livet. Arnaud, Louise og Sebastien skal utfordre hverandre i kveld, testen de har forberedt. Hvem kommer til å bli opprørt av spillet hans? Hvem er de to som kvalifiserte seg til sesongens finale på slutten av kvelden? Oversikt over eksisterende styrker.

Arnaud, lidenskapelig skaper

Du tror kanskje han nesten er ute av den første episoden Arnaud, den lille jokeren vi aldri så komme i starten av sesongen. Strøm av ventiler som er verdig en stand-up og hans ertende forhold til sjefen hans Glenn VielVi kan ikke ta ham for seriøst, men kandidaten har preget sesongen Utmerket kokk Hans muntre karakter og hans kulinariske kreasjoner, både solo og regimentale. La oss ikke glemme at han er vinneren Restaurantkrig Med Wilfred og Michael!

Deretter Havregrøten hans til pølse, Noe klikket på Arnad som ikke sluttet å rangere rettene sine blant favorittrettene til gjestekokkene. Gilles Goujon, Sébastien Vauxion, Mauro Colagreco og Stéphanie Le Quellec kvalifiserte seg som belgiske kokker i andre halvdel av karrieren. Smaken hans og erfaringen hans (i en alder av 36, er han den eldste kandidaten i skuespill) tok litt risiko og gjorde ham til en sann kandidat til vinnertittelen.

I den fjortende episoden vant Arnaud hjertene til fire jurymedlemmer med sin «ikke så enkle tomat», men i sine mest bemerkelsesverdige retter vil vi huske. Det er parmesansuppe og gammelt brød. Å håndtere ønsket om å spise hardt brød er den vanskeligste oppgaven en kandidat kan klare. «Denne surheten, nei, men den er utrolig! Ved hvert trinn blir jeg overrasket. Sveitsiske vinnere Innsiden Lego MastersEn belgisk seier Utmerket kokk ?

Lewis, fast styrke

I motsetning til Arnaud visste vi fra begynnelsen at Louise hadde alle kortene på hånden for å strekke seg den ekstra milen i eventyret. Når jurymedlemmer snakker med oss ​​om deltakere Med «seriøse» profilerDe tenkte spesielt på den portugisiske kokken som har en tendens til null avfall når de koker tungen eller leveren. Hun gjorde det nok en gang med den stekte monkeyfish-leveren i pannen, noe som forbløffet inspektørene. Michelins guide I kvartalet. Men vær forsiktig, hvis hun noen gang kvalifiserer seg til finalen, bør det glede ganen til 100 gjester. I disse øyeblikkene er det bedre å ha en konsensus enn å være veldig original

Før du drar dit, må kandidaten kvalifisere seg på slutten av semifinalen. Hvis vi ser på karrieren hans, ser han ut til å være det beste stedet å vinne sin plass, etter å ha bare hatt en siste sjanse i femtenukerskonkurransen. Nettopp, uten disse stressende øyeblikkene, er Louise klar for den helvetes rytmen som venter henne denne onsdagen?

Takket være sin partner med Hélène Darroze, overgikk Louise seg selv under rettssakene, til det punktet å projisere ekte «galskap» som det ikke er noe annet ord til: spiselig duk. Foran den tomme tallerkenen og blomsterbordet hans var kokken Mike Bagale stille. «Det er en veldig ambisiøs idé. Jeg har aldri sett den,» sa han og smakte på en «fantastisk» kjøttkraft som fyller duken med urter.

Sebastien, siste sjanses slakter

Han gikk under ordre fra nesten alle regimentsjefer. Sebastien startet kampen under våkent øye (og fast grep) Philip Etsebest Før han dro med Paul Pirate for to episoder, med Glenn Vial, dro han for å bli med Paul Pirates team igjen. En støt akkurat som utviklingen av konkurranse.

Etter en svært oppmuntrende start slet nordkandidaten med å tvinge seg på prøvene. Men noen av disse nølingene ble ofte oppveid av hans siste sjanse, hvor han sparket Ambrose, Thibaut, Lillian, Michael og Pascal. Kallenavnet hans «Last Chance Butcher» kan gi ham vinger. Hvis han er best på baksiden av veggen, har Sebastien alle muligheter til å kvalifisere seg til finalen.

Han startet til og med denne siste fasen under utmerket sponsing. Forrige uke snudde konkurransen helt på hodet Yannick Aleno Dens «jod de sokk» biter tungen til sjokolademoussen og kråkebollen. «Den er enorm, den er imponerende. Jeg synes denne biten er usedvanlig genial. Vi er i posisjon til å være et minnesmerke,» forklarte kokken, da denne retten kan serveres i en 3-stjerners restaurant. Utmerket kokk.