Hvem er ansvarlig for neste krise?

Mer enn et år etter at epidemien brøt ut, er det allerede snakk om neste krise, og mange stiller spørsmål ved uberedskapen til Norge til tross for kunnskapen og erfaringene fra tidligere kriser.

Midt i snakk om et kjøligere samarbeidsklima mellom øst og vest, Russland plasserer USA på listen over “ikke-vennlige land” og sier det er mer å følge.

Klimaoptimistisk

“Det er ekte. Det er uunngåelig. Vi må tilpasse oss.”

Dette er ordene til den amerikanske forskeren Robert Correll 2019 High North Hero, som også kaller ham “fange av håp”.

Se det underholdende sjefredaktøren Ernie Holms intervju med den prisbelønte klimaoptimisten foran High North Dialogue 2021.

Kampen er rundt nord

Det er ingen tvil om at den norske kampanjen vil fortsette i forkant av høstens stortingsvalg. Torsdag denne uken presenterte Arbeiderpartiet sin vekstplan for Nord-Norge. De inkluderer fiskeri, sjømat, fornybar energi, kunnskap, turisme, romindustri og transport. (Bare norsk)

Arbeiderpartiet er kreditert for sin politiske deltakelse og ønsket om å fortsette eierskapet til et støtende initiativ for Nord.

Likevel vurderer sjefredaktør Arn O.holm fra sitt omreisende kontor på hjul i Troms å fortelle historier om nordområdene:

“Historien om Nord-Norge er, som all kunnskap som sprer seg, en blanding av myter og fakta. En av mytene er at vi mangler jobber for de som ønsker å bo i Nord. “

Forretningsboom

En annen tysk oppstart har valgt Andøya Space til å skyte ut sitt første missil.

“Nok en milepæl for den nye europeiske romfartsindustrien,” sa den glade administrerende direktøren Odd-Roger Enoksen ved Andøya Space.

På Island er det forberedelser for å bygge et nytt bakkeanlegg for lagring av karbondioksid. Terminalen er satt til å motta karbondioksid, som transporteres av skip fra Nord-Europa, og deretter injiseres i fjellet.

Vernepliktige i bur

Det var først da Bodo kommune traff Coronavirus-mutanten i Sør-Afrika, at den britiske mutanten dukket opp i en lokal militærleir. Nå er det en kamp igjen for å holde infeksjonen nede og ut av både det felles norske hovedkvarteret og Bodo Air Force Base.

– Generalmajor Lars Christian Amoudt sa på en pressekonferanse: Jeg låste bokstavelig talt rekruttene.

Ny vår

Endelig en fantastisk reisehistorie med et glimt av håp:

Etter oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 lette landsbygdene i Russland etter nye måter å tjene penger gjennom dem. Turisme representerer et nytt håp for mange.

Måtte han komme og med det – nytt lys, nytt håp. Sjefredaktøren er tilbake på mobilkontoret sitt på hjul til sluttfasen av High North Tour 2021, så forvent mye fra neste uke!

