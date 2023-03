Hvem er Couche-Tard, Total Energies belgiske partner for administrasjon av bensinstasjoner?

Men alliansen mellom Couche-Tard og Total er ingen tilfeldighet. Fra Totals side prøver vi å reposisjonere oss med tanke på slutten av termoelektriske kjøretøyer som er planlagt til 2035 i Europa. Faktisk legger det ikke skjul på at alliansen med Quebec-merket i Belgia og Luxembourg har som mål å akselerere Å transformere disse to nettverkene ved å maksimere salget deres, unntatt petroleumsdrivstoff.

«Bensinstasjoner må bli reelle mottakssteder i kundeservice, ikke enkle punkter for drivstoffdistribusjon. Det er grunnen til at TotalEnergies nå kaller på Couche-Tard og deres anerkjente ekspertise på drift av bensinstasjonsstøttede nærbutikker.»Patrick Pouyanne, administrerende direktør i Total.

Dette avslører også en reversering i Totals strategi: «I lang tid har det franske selskapet forsøkt å reposisjonere seg på «lavpris» når det gjelder bensinpriser, uten å yte noen tjeneste, Minner Christophe Sansi om gondoler. Her ser vi det franske selskapet endre melodi. Dette er helt klart et skritt tilbake. Og Couche-Tard, tror jeg, har nøklene til innovasjon på dette området: ikke bare har den butikker, den har også et enormt oljenettverk i Skandinavia, Polen og Irland. Det er også interessant og betryggende å se at selskapet er villig til å investere så mye: Det er ingen tilfeldighet at det insisterer på majoritetseierskap i virksomheten i Belgia og Luxembourg. I alle fall bekrefter og antyder det at sektoren faktisk vil utvikle seg, og på dette stadiet er det vanskelig å vite hvilken vei den vil utvikle seg.