Hvem er de 12 mektigste kvinnene i Europa?

I sin siste ‘100 mest mektige kvinner i verden’ -liste har Forbes omtalt ledende skikkelser innen næringsliv og politikk rundt om i verden. Forretningslederen viser de 12 beste av disse lederne fra Europa.

Angela Merkel

Nasjonalitet: tysk

Alder: 67

Yrke: Tysklands president

Merkel blir for øyeblikket sett på som den sanne lederen for EU for fjerde gang i sitt land, på grunn av størrelsen på den tyske økonomien og dens innflytelse i de andre medlemslandene. Han topper Forbes -listen, og mange spørsmål vil bli stilt om hva fremtiden bringer for verden og kontinentet, siden denne verden vil være hans siste innlegg.

Christine Lagarde

Nasjonalitet: fransk

Alder: 65

Bransje: President i Den europeiske sentralbanken

Lagarde, politiker, advokat og økonom, har vært styreleder i Den europeiske sentralbanken siden november 2019, da han begynte i Det internasjonale pengefondet, hvor han fungerte som administrerende direktør. Som sjef for verdens viktigste sentralbank spiller han en nøkkelrolle i å styre fremtiden og forvalte sine reserver på 530 milliarder euro. Han har tatt en veldig offentlig holdning i å insistere på at han skal lede bankens rolle i kampen mot klimaendringer.

Ursula van der Leyen

Nasjonalitet: belgisk / tysk

Alder: 62

Yrke: President i Europakommisjonen

Som leder for EU -kommisjonen – den utøvende grenen av Den europeiske union (EU) – leder han kommissærens kabinett. Van der Lion setter dagsorden og juridiske planer – det eneste EU som kan foreslå nye eller fornyede lover i Unionen, som påvirker mer enn 700 millioner mennesker. For tiden i sitt andre år (femte) i denne rollen, er hun den første kvinnen som har stillingen.

Ana Patricia Bottin

Nasjonalitet: spansk

Alder: 60

Yrke: Leder i Santander Group

Den fjerde generasjonen av familien hans som ledet Patins bankledelse – som tidligere drev forretningsområdet i Storbritannia fra 2010 til 2014. Bodin ble konsekvent anerkjent og respektert av politiske eliter over hele kontinentet for sin suksess og innflytelse. Lager. Han har forvandlet selskapet til å omfavne Fintech -revolusjonen og har flyttet bankenes fokus for å hjelpe gründere, små og mellomstore bedrifter og bedriftsledere med ulik bakgrunn. Høydepunktet i hans periode var kjøpet i 2017 av konkurrenten Banco Popular for 1.

Emma Walmsley

Statsborgerskap: Storbritannia

Alder: 52

Yrke: administrerende direktør i GlaxoSmithKLine

Som den første kvinnen som drev et av verdens ledende farmasøytiske selskaper, har Walmsley vært administrerende direktør i det 300 år gamle selskapet siden april 2017. Som en del av dette avslørte han at de fleste ressursene for utvikling av nye legemidler vil bli plassert i FoU. I fjor ble han utnevnt til en Dame for sine tjenester til industrien og britisk virksomhet.

Judith McKenna

Statsborgerskap: Storbritannia

Alder: 55

Yrke: President og administrerende direktør i Walmart International

McKenna leder Walmarts globale virksomhet som forhandler – med mer enn 6000 butikker og mer enn 500 000 ansatte i mer enn 25 land. Til tross for at han steg i selskapet, har han vært på Forbes -listen de siste seks årene og har fått ros for å ha hjulpet Walmart (og Asta) med å vokse sin detaljhandel.

Kristalina Georgieva

Nasjonalitet: Bulgaria

Alder: 58

Yrke: administrerende direktør i Det internasjonale pengefondet

De 190 medlemslandene i Det internasjonale pengefondet ble grunnlagt i 1944 for å håndtere den pågående globale økonomiske krisen som har plaget mange land rundt om i verden de siste 15+ årene, og jobber sammen for å opprettholde en sunn global økonomi. Georgieva, den tidligere administrerende direktøren i Verdensbanken, har ledet IMF siden oktober 2019. Hovedfokuset i år er å hjelpe til med å takle klimakrisen.

Martina Mers

Nasjonalitet: tysk

Alder: 58

Yrke: Konsernsjef i ThyssenKrupp Group

En annen tysker på listen – MERS er styreleder i det globale selskapet DisenCrupp, med bakgrunn fra ingeniørfag og teknologi. Han har ledet mer enn 100 000 ansatte over hele verden, og i fjor rapporterte selskapet mer enn 35 milliarder dollar i inntekter. Han godtok rollen i 2019 og vil forbli i stillingen til slutten av 2023.

Amanda Blanc

Statsborgerskap: Storbritannia

Alder: 54

Yrke: administrerende direktør i Aviva

Walisiskfødte Planck er leder for Storbritannias ledende forsikringsselskap og overtok rollen i juli 2020. Under ledelse med 33 millioner kunder og eiendeler på over 10 510 milliarder, har han mottatt en rekke priser for sitt arbeid i bransjen. Han kunngjorde nylig planer om å hjelpe til med å ta selskapet i en ny retning og gjøre nettet til null innen 2040.

Marion Lake

Statsborgerskap: Storbritannia

Alder: 52

Virksomhet: Co-CEO i Consumer and Community Bank i JP Morgan

Lake er med-administrerende direktør i Consumer and Community Bank (CCP) og medlem av JPMorgan Chase Executive Committee. Han er i fellesskap ansvarlig for CCB, som betjener mer enn 60 millioner husholdninger og fire millioner små bedrifter i USA. Lake Services veileder betalinger, utlån og handel, inkludert tre bransjeledende utlånsbedrifter: boliglån og bilfinansiering. Det ryktes at han var neste i rekken for en topposisjon i en finansinstitusjon.

Dronning Elizabeth II

Statsborgerskap: Storbritannia

Alder: 95

Yrke: Dronning av Storbritannia

I nesten 70 år som sjef for kongefamilien i Storbritannia og samveldet, levde Elizabeth II noen historiske øyeblikk i verden. Han har hersket lenge i britisk historie og blir æret av ledere rundt om i verden.

Erna Solberg

Nasjonalitet: Norge

Alder: 61

Yrke: Norges statsminister

Dette er andre gang på fire år at Solberg har blitt leder for den skandinaviske nasjonen. Hun er kjent som ‘Iron Ena’ sammenlignet med Margaret Thatcher, og har vært leder for det konservative partiet siden 2004.