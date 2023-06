Hvem er den store vinneren av «The Voice, the most beautiful voice» sesong 12?

Siste runde denne lørdagskvelden Stemme, veldig vakker stemme. På slutten av den 100 % mannlige finalen ble Aurélien kåret til den store vinneren av denne tolvte sesongen. 34-åringen fra Lot-et-Garonnais vant 68,3 % av stemmene med 31,7 % av stemmene til motstanderen Maicha i finalen. «Dette er utrolig! Tusen takk”, i sesong 4 og Maëlle introduserer Aurélien, som gir Zazie sin tredje seier etter Lilian Renaud i sesong 7.

En eksepsjonell reise til tross, eventyret stemmen Aurelian ble nesten en blodpølse. Telecrochet ble svekket av laryngitt under semifinalen og gjennomgikk talentterapi, noe kroppen hans reagerte dårlig på. Underholdning TV. Timer før finalen led han av en penicillinallergi som førte til at han fikk elveblest på underarmene. Men før hjemmestrekningen ønsket produksjonen å berolige seerne om finalistens helse. «Alt går kjempebra«, bekrefter han før han legger til at det ikke er uvanlig å se sykdom før en kompetent live-test.»Det oppstår ofte tidligere i livet, med stress.