Hvem er den tredje sterke mannen til Apple? Mannen som trakk en grense under en potensiell formue på 900 milliarder dollar – Business AM

Når vi tenker på begynnelsen av Apple, kommer navnet Steve Jobs umiddelbart til hjernen, etterfulgt av navnet Steve Wozniak av eksperter. Men i de aller fleste tilfeller nevnes aldri Apples tredje sterke mann, uten hvem selskapet kanskje aldri hadde tatt fart på 1980-tallet.

For ja, hvis Apple faktisk hadde blitt grunnlagt av Steve Jobs og Steve Wozniak – og Ronald Wayne, som raskt solgte ut aksjene sine i frykt for å være ansvarlig for sine personlige eiendeler for selskapets gjeld, er hans rolle i dag forbigått i stillhet – Apple kunne ikke ha Å bli det første selskapet i verden til å overstige 3000 milliarder dollar uten involvering av en annen person, Mike Markkula.

Han regnes som Apples tredje sterke mann, først for sin tro på Apple II-prosjektet, men for rollene han har spilt i selskapet.

Presenter for å se magien skje

Markkula var ikke fremmed for teknologiens verden før han møtte Steve Jobs og Steve Wozniak. Mannen har en mastergrad i elektroteknikk fra University of Southern California, og har fungert som markedsdirektør i Fairchild Semiconductor, en amerikansk produsent av transistorer og integrerte kretser, og hos Intel. Da han bare var 33 år gammel, takket være gode teknologiinvesteringer, ble han tidligpensjonert.

Men møte med to ambisiøse unge menn vil få ham tilbake til kontoret. Markkula ga uvurderlige råd til Jobs og Wozniak, inkludert behovet for å gjøre Apple om til et ekte selskap, men fremfor alt ble han en engelinvestor i Apple.

Takket være ham og $250 000, var Cupertino-selskapet i stand til å få nye lån og fortsette arbeidet med Apple II. Derfor regnes han nå som Apples tredje sterke mann.

Marcola, en engelinvestor, eide en tredjedel av selskapet. Aksjer verdt rundt 900 milliarder dollar for tiden. Men mannen, etter å ha hjulpet Apple i sine tidlige dager, spesielt i vanskelige tider, med den eksentriske ledelsen av Jobs, hans avgang fra Apple og deretter tilbakekomsten, gjenopptok sin pensjonisttilværelse og forlot presidentskapet i Apple i 1997.

Betydelig innvirkning

Marcola var ikke bare en god engelinvestor og rådgiver. Han var utdannet ingeniør, hadde tekniske ferdigheter og skrev mange tidlige programmer for Apple II. Han fungerte også som betatester for selskapets produkter og programvare. Men fremfor alt brakte han et modent perspektiv til duoen Jobs og Wozniak, som er 13 og 8 år yngre enn ham.

Hans innflytelse på selskapet stoppet ikke der, da han erstattet Michael Scott som administrerende direktør fra 1981 til 1983 og fungerte som styreformann i Apple fra 1985 til 1997. Markkula ledet Apple dyktig da selskapet var i urolige farvann. Han spilte en sentral rolle i å bevare Macintosh-prosjektet og motarbeidet Jobs da sistnevnte prøvde å avspore det til fordel for sitt eget prosjekt, Lisa.