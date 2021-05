Hvem er H i oppstillingen? Final Suspects og sesong 6 spor

Alle symptomene er der. En ung D.S. lurer på hva som gikk galt under det mislykkede terrorbekjempelsesangrepet. Philip Osborne (Owen Deal) startet serien som sjefetterforsker som krevde at Steve Arnaud (Martin Compton) skulle lyve – og overtalte Steve til å bli med på Ted Hastings ‘antikorrupsjonsenhet.

Osborne har ikke blitt sett siden den første serien, men har steget i rekkene i mellomtiden. I den sjette sesongen dukket han opp som sjefskonstabel, mens han ropte på et hvilket som helst TV-kamera i nærheten at det ikke var korrupsjon i politiet og ingen Surrey.

Men den dårlige journalisten Gail Vella (Andy Osho) var på toppen av ham og gjorde dem bedre enn arbeidet til AC-12. Osborne var analytiker på Thurwells team Lawrence Christopher drapsetterforskning, På toppen av sin rolle i det mislykkede terrorbekjempelsesangrepet, er vi godt klar over at han ikke har noen feil.

Hans beslutning om å omorganisere og sette sammen forskjellige vekselstrømsenheter, tvinger Ted Hastings (Adrian Dunper) til å trekke seg og installere den bærbare datamaskinen Patricia Carmichael (Anna Maxwell Martin) i stedet for Ted, legger absolutt et stort rødt flagg over hodet som mistenkt.

Men å være en helt dårlig vakt gjør ham til en fjerde mann? Veldig mulig. Bor han i et lite hus på en terrassegate? Ikke mulig, men det betyr ikke at han ikke er et mål for bakhold.

