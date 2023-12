Hvem er Igor Kirkin, Putins motstander i presidentvalget?

Mannen slutter aldri å snakke om ham. Denne tidligere sjefen for pro-russiske separatister i Øst-Ukraina, bedre kjent under kallenavnet «Strelkov» og ble nasjonalistisk blogger, støttet angrepet på Kiev, men fordømte inkompetansen til tjenestemenn og den stats-russiske majoren i et telegram. Han var en innflytelsesrik stemme, som en gang hadde mer enn 875 000 abonnenter på Telegram-kontoen sin, hvor han kommenterte konflikten. Et kjent terreng som gjorde ham berømt, etter å ha ledet pro-russiske separatistmilitser i Donetsk i noen måneder i 2014. Virkningen står i fare for å miste betydning. Mannen ble faktisk arrestert i juli og er under etterforskning.»Terrorisme«. I slutten av august, til tross for sin varetektsfengsling, kunngjorde han sitt kandidatur til presidentvalget neste mars, og erstattet Vladimir Putin.Veldig snill«. I en av sine siste meldinger før arrestasjonen i juli, angrep han president Vladimir Putin, og anklaget ham, uten å navngi ham, for «»Beryktet» og en «Feiging«. Igor Kirkin risikerer opptil fem års fengsel. I en pressemelding sendt til AFP sa en av hans advokater, Alexandre Molokov, at hans klient «Aldri uttalt seg mot Russlands politikk i det såkalte Ukraina etter starten av den spesielle militæroperasjonen”, og ville kun beskytte de vernepliktiges rettigheter. I dag sitter Igor Kirkin (52 år) fengslet og Vladimir Putin blir gjenvalgt for en ny seksårsperiode. Selv om filen hans ikke er verifisert av den russiske valgkommisjonen, veteranens kandidatur? «Formålet med kampanjen er ganske annerledes: […] Forene våpenbrødre”, forklarer Mikhail Balingov, en av lederne for Kirkin støttegruppe.