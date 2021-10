Hvem er Klim Chipenko, den russiske regissøren av den første filmen som ble skutt i verdensrommet?

Den russiske regissøren Klim Chipenko, 38, som ankom den internasjonale romstasjonen (ISS) tirsdag, ledsaget av skuespilleren Yulia Peressild, begynte å filme allerede før han kom ombord på ISS, under dokking. Han hadde fløy den morgenen ombord på en Soyuz -rakett fra Kasakhstan.

Målet deres: å lage den første filmen som er spilt på ISS. Og med nøkkelen, for å fremme prosjektet med spillefilm i rommet til den amerikanske stjernen Tom Cruise (med NASA og SpaceX), i en kontekst av russisk-amerikanske spenninger og av “turist” rush mot rommet.“Vi har ventet på dette så lenge at det nå føles litt som en drøm“kommenterte han ved ankomst til romstasjonen.

Chipenko har tolv dager på seg til å skyte plassbilder til en film med foreløpig tittel. Utfordringen, hvis budsjett holdes hemmelig. Historien forteller om en kirurg, spilt av Youlia Peressild, sendt til romstasjonen for å redde en kosmonaut som trenger en akutt operasjon.

Klim Chipenko er blant annet kjent for å ha regissert filmen. Salyut 7 (2017) basert på krasjet i 1985 på den russiske romstasjonen med samme navn.

Denne første spillefilmen til ISS vil ha verdien av“erfaring”sa han mandag på en pressekonferanse. Han vil håndtere kameraet, sminke og belysning i trange rom i det russiske segmentet på stasjonen. “Jeg har ingen å spørre om råd. Jeg har ikke en kameramann som kan spørre hvordan man skyter med lyset fra vinduet.”, Han la merke til.

Som statister i filmen hans vil han ha den russiske kosmonauten som fulgte med på turen, samt hans to ledsagere som allerede er der, hvorav den ene skal spille pasienten for å operere. Filmteamet, som veier 13 kg, ble sendt av et russisk lasteskip i juli.

Hvis bilder alltid har fulgt oppdrag i verdensrommet, fra de første trinnene på månen i 1969 til publikasjoner på sosiale nettverk, har en fiktiv spillefilm aldri blitt spilt i bane. I likhet med skuespilleren sin, gjennomgikk regissøren en akselerert opplæring for å lære å tåle den voldsomme akselerasjonen ved start eller bevegelse i null tyngdekraft. Tro mot en tradisjon med russiske kosmonauter, på søndag så de The White Sun in the Desert, en sovjetisk film fra 1970. Med sin høyde på fem fot forventet regissøren en vanskelig flytur i den lille kapselen som er Soyuz. Men du har allerede sagt at du drømmer om en filmoppfølger … på Mars.