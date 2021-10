Hvem er mannen Osman Kawala i sentrum av spenningene mellom Tyrkias president Erdogan og ti ambassadører?

Den sterke uttalelsen fra den tyrkiske presidenten skjerpet spenningen mellom Tyrkia og de 10 vestlige nasjonene. Recep Tayyip Erdogan sier han har instruert sin utenriksminister om å kunngjøre “Ikke-personlighet Grota” Ambassadører Canada, Frankrike, Finland, Danmark, Tyskland, Nederland, New Zealand, Norge, Sverige og USA.

Dette er de 10 statene som signerte sammen 18. oktober i en kort pressemelding “En rettferdig og rask løsning på Usman Qawala-saken”.

Disse diplomatene “Vi trenger å kjenne og forstå Tyrkia”, Recep Tayyip Erdogan ga dem skylden “Uanstendig”. “De må gå” Land “Hvis de ikke kjenner dem lenger”, Han la til.

Disse kommentarene åpner for muligheten for å utvise ti ambassadører, men uten videre: Dette ville vært en veldig sterk prosess i forhold til disse 10 statene. Hvem er Osman Guardian i hjertet av disse spenningene?

Osman Kavala, andre poler enn Erdogan-serien

Osman Kawala er en fremtredende skikkelse i det tyrkiske sivilsamfunnet. Dette er en av dem Tusenvis av mennesker, Intellektuelle, journalister, politikere, aktivister fortsetter å bli arrestert Kamper mot Gezi-staten I 2013 eller Kuppet som mislyktes i 2016, Og de som venter på rettssak i varetekt eller soner dommer for “terrorisme” eller “spionasje” i tyrkiske fengsler.

Men han har blitt kjæledyret til Recep Tayyip Erdogan mer enn noen annen. Profilen hans illustrerer noe av dette fokuset til den tyrkiske presidenten.

Osman Kawala er en 64 år gammel tyrkisk forretningsmann. Han har internasjonal bakgrunn: Han ble født i Paris, studerte økonomi i Manchester, Storbritannia, og returnerte deretter til Istanbul for å overta familiebedriften.

Det veier inn i den offentlige debatten Som en lærer Innflytelsesrik, men også for støtten, som har lite å gjøre med den politiske etikken til den tyrkiske presidenten.

“Osman Qawala er en veldig respektabel mann “ Didier Billion, visedirektør i Organisasjonen for internasjonale og strategiske relasjoner (IRIS) og ekspert i Tyrkia, forklarer. «Han er en langvarig tilhenger av dialog med kurderne og armenerne.

Han er det levende symbolet på dette sivilsamfunnet i Tyrkia, som er uendelig aktivt og viser stor vitalitet.

Didier Billion fortsetter:

“Den tyrkiske presidenten ønsker å få ned dette symbolet.”

Og Recep Tayyip Erdogan ønsker å vise sine velgere at han ikke bøyer seg for internasjonal støtte for dette «symbolet» i disse månedene hvor hans omdømme og økonomi svekkes. Dette er hva den tyrkiske presidenten nå har gjort: Osman Kawala reagerte dramatisk under en offentlig opptreden til de 10 statene som støttet ham på årsdagen for hans fire år lange internering.