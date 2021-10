Hvem er Michael Symes ‘nye sidekick i Bernice Portugal?

Den tidligere stemmen, spredt av RDL og Bell RDL, er vert for et nytt spill kalt “Vitamin C” søndag kl. 14:40 på France 2. Den belgiske verten har gjenopptatt tjenesten i Europa 1 fra 16.00 til 18.00, omgitt av munter åpninger.

Etter ferdigstillelsen av “Dowd Gain” var han vertskap for Med Bruno Gillan Han ble med på RTL og Europe 1 morgenprogram i tre uker, og Bernice Borgill hoppet tilbake på TV. Med Michael Symes. Den berømte legen valgte å gi henne gave Hver søndag er “Vitamin C” et nytt program for læring av moro På Frankrike 2 Fra 10. oktober.

Bernice Borquil, som jobbet for RTL i Belgia i 30 år, “Det er en vakker overraskelse, livets gave. Michael Symes Jeg fant meg raskt i “Out of the Way” og Bruno Gillan ble min personlige agent på den ene måten og gjorde den andre.“! To runde personligheter møter hverandre i løpet av fem runder, inkludert flervalgsspørsmål, hastighetsspørsmål,” sanne / usanne “, feilaktige utsagn som skal korrigeres … Anne Rumanoff og Helen Sekara skal spille mot Berenger Greif og Maurice Bartholomew I premieren . “Morsomt og lærerikt, “Vitamin C” inkluderer også minispill og utfordringer. Vinnerteamet må bevise seg selv under det praktiske arbeidet med en pasient eller en mannequin, og poengene blir beregnet i vitaminer», Avslører Bérnice Bourgueil.

Siden Happiness Never Comes Alone, returnerte verten til Europas antenne for å underholde lørdag 9. oktober fra 16.00 til 18.00, som for tiden er okkupert av gjenbruk av Stephen Bern -showene. “Hver lørdag vil jeg gjerne gå til folk i Frankrike eller et annet sted og markere den nåværende hendelsen som fant sted i nærheten av dem og fortelle dem på sin egen måte.», Bernice nyter kampen.