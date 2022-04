Hvem er Putins mann og den mest forhatte mangemillionæren i landet, ukraineren Viktor Medvetsuk?

Ukraineren Viktor Medvetsk, som ble arrestert av landets spesialstyrker tirsdag og rømte etter den russiske invasjonen, er sønn av Vladimir Putin i Ukraina, hvor han har forsvart interessene til sin Kreml-venn i mer enn 20 år.

Håndjern, rufsete hår, sittende i en stol i en ukrainsk militæruniform, som ser ut som et gammelt kontor: Multimillionær, med 620 millioner dollar, er Ukrainas 12. formue, heter det i avisen. Forbes Og hvem som en gang var en av de mest innflytelsesrike mennene i landet ser ut til å være hans skygge på et bilde publisert av president Volodymyr Zhelensky tirsdag kveld.

Kunngjøringen om arrestasjonen av denne visekongen utløste en eksplosjon av glede på sosiale medier, spesielt for hans kontakter med en av de mest forhatte politikerne i Ukraina, Kremlmesteren.

President Zhelensky tilbød seg å bytte den mot ukrainere tatt til fange av russiske styrker, men Kreml forpurret ideen.

MR. Ifølge Medvetsuk, hans forhold til Vladimir Putin «Har utviklet seg i 20 år». «Jeg vil ikke si at jeg bruker dette forholdet, men det er en del av mitt politiske arsenal.»Han fortalte den amerikanske pressen i 2021 Tid.

På begynnelsen av 2000-tallet ledet Vladimir Putin, et tidligere KGB-medlem, den ukrainske presidentens kabinett da han ble valgt til president i Russland.

I denne saken ble han anklaget for å ha organisert et massivt valgfusk til støtte for et pro-russisk parti i 2004, som først provoserte frem et pro-vestlig opprør.

I 2019 kom han inn i Stortinget.

Hans opposisjonsplattform, åpent støttet av Moskva, ble nummer to bak president Zhelenskys parti i For Life-forsamlingsvalget.

Men i februar 2021 begynner horisonten å mørkne. De pro-russiske kanalene han eier har blitt forbudt, eiendommen hans og rørledningen han eier konfiskert, og i mai 2021 ble han siktet for «høyforræderi».