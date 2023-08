Hvem er Thomas Joly, den skinnende nye franske guldklumpen i Skandinavia?

Etter å ha vunnet store internasjonale hjulskirenn på Blink Festival og Toppidrettsveka, daværende Alliansloppet, fortsetter Thomas Joly sin fremgang blant verdens beste eksperter på klassisk ski. Jura, som nå bærer det norske lagets farger, er ute etter å bekrefte isen neste vinter.

«En overraskelse»: To stadier i Skandinavia Hans første «overraskelse»: Thomas Jolie trodde egentlig ikke at han ville skinne Under de store internasjonale rulleskirennene som nettopp har funnet sted i Skandinavia. Jurassic (nærmere bestemt Tubiste) tok opprinnelig 2. plass på Blink Festivals Classic Mass-Start. Toppidrettsveka I Norge, før seier Alliansloppet Lørdag i Sverige, hans 25-årsdag. «Jeg tok en pallplass allerede i fjor i Alliansloppet (3.), men der er jeg veldig konsekvent. Jeg endret ikke planen min, jeg gjorde litt mer spesifikt arbeid med teamet mitt (les et annet sted). «Han ble syk etter seieren og klarte ikke å konkurrere i 15 km klassisk på søndag. Det er ikke et spørsmål om å bli for revet med, men å få selvtillit. «Det er bare rulleski, helst om vinteren på snø,» advarer tricolor-klumpen.

Dette innholdet er blokkert fordi du ikke godtar informasjonskapsler og andre sporstoffer. Klikk «Jeg aksepterer»Informasjonskapsler og andre sporstoffer vil bli deponert, og du vil kunne se innholdet (Mer informasjon) Klikk «Jeg godtar alle informasjonskapsler»Du godtar å sette inn informasjonskapsler og andre sporstoffer for å lagre dataene dine på våre nettsteder og apper for personlig tilpasning og annonsemålretting. Du har muligheten til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å se våre retningslinjer for databeskyttelse.

Administrer eksamenene mine

jeg er enig

Jeg godtar alle informasjonskapsler READ Rudy Giulianis drøm: - John Thomas: Det skjedde

«En annen verden»: Han ble med på et norsk lag I fjor vår ble Thomas Joly rekruttert av det norske laget etter å ha blitt nummer 4 i Kronglit, et av Ski Classics-arrangementene, og etter betalt utstyrsbytte over vinteren (fra Salomon til Fischer). Næringsbanken Stora Enso. Sponset av en bank og et ledende selskap innen fornybar energi, er teamet godt etablert i den internasjonale kretsen dedikert til klassisk (motivasjon). «Det er en annen verden», sier Jura-beboeren, lettet i et land der materialet er konge. «Jeg drar nytte av en regel som jeg ikke liker, men som jeg drar nytte av: prestasjonen til ikke-skandinaver får 50 % ekstra poeng for lagklassifiseringen. Så jeg har bedre valuta for pengene,» sier han fra Team Nordic Experience (TNE), «allerede en meget profesjonell organisasjon, men uten økonomisk gevinst.»» gikk til toppetasjen med allerede imponerende gevinster. «Jeg følger fortsatt programmet til min TNE-trener Maxime Grenard. Jeg tilpasser meg laget under trening. »

Dette innholdet er blokkert fordi du ikke godtar informasjonskapsler og andre sporstoffer. Klikk «Jeg aksepterer»Informasjonskapsler og andre sporstoffer vil bli deponert, og du vil kunne se innholdet (Mer informasjon) Klikk «Jeg godtar alle informasjonskapsler»Du godtar å sette inn informasjonskapsler og andre sporstoffer for å lagre dataene dine på våre nettsteder og apper for personlig tilpasning og annonsemålretting. Du har muligheten til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å se våre retningslinjer for databeskyttelse.

Administrer eksamenene mine

jeg er enig

Jeg godtar alle informasjonskapsler

«Ikke på radaren»: forsinket eksponering Thomas Joly var egentlig ikke klar for å gå på ski på høyeste nivå. Fotballspiller og gjennomsnittlig langrennsløper, bortsett fra i fjor da han var junior, ble han ikke engang beholdt i lagene til regionlaget til Jurassic Massif. «Jeg er ikke høy, ikke god. Uten stor suksess på nasjonalt nivå, vil han bli med i Credit Agricole-gruppen, kjent som «Frogs» (for fargen på deres sammensetning), som vil bli TNE, Alexis Jeannerot, lang- tidspioner innen spesialiteter i Frankrike. Distanser i klassisk, en Som en guide. «Bevegelse passer meg best for muskler. Jeg jobber mye med teknikk. I rulleski har han klokket opp over 6000 km i sommerprogrammet sitt og ikke mindre enn 1500 milepæler i push alene. READ Budgivere kommer til Norges første offshore vindanbud

«Nesten en annen kamp»: Blues» første supporter Så Thomas Joly har valgt sin vei, og … spesialiserer seg på lange distanser, sammen med klassikere på føderale og internasjonale kretser. Dette gjorde det mulig for ham å vinne Transjurassienne to ganger (2022 og 2023) og Marathon de Besançon (2023) i den klassiske utgaven, eller å bli nummer 31 i den berømte Vasalopetta (2023). «Det er nesten en annen kamp», oppsummerer Jura, som tilbrakte to uker i Skandinavia på trening med Blues of France. «Når de er i verdenscupen er jeg deres nummer én supporter. Ingen sjalusi, alle gjør sine egne ting. På veien Skiklassikere, eks-godbitene kommer ofte fra verdenscupen: de er med i spillet, men dominerer ikke. Det forblir spesifikt. Det blir vanskelig for meg å gjøre det bra på den klassiske 50 km i verdenscupen. «Hans greie er å dytte og dytte og dytte fra klokken 2 til 03:30. «Men det er ikke en dårlig ting … det er som å sykle med løp i pelotonen.»

«Jeg beveger meg mye»: En ideell reisende «Det er sant at jeg flytter mye»: Thomas Jolie returnerte til sin familiebaseleir i Pontilever mandag. Ellers gjennomsøker han veier og treningsløyper i Vercors, Chambéry og nå, i Norge, Lillehammer for korte ukelange «treningsleirer». «I Norge trener de alle sammen på ett sted. Jeg finner meg selv med de beste i verden. Om høsten, for å unnslippe det dårlige skandinaviske været, vil han finne sine nye partnere på Mallorca. Han kommer tilbake til snøen midt på dagen. november på snøgården i Davos (Sveits) med teamet Nordic Experience (TNE), med Han hadde gode forbindelser før han gikk videre til Ski Classics-kretsen. READ Video - Georges Mikadodze scorer for Georgia mot Gregersons Norge!