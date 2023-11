Hvem favoritter Trump eller Biden i nøkkelstater? Her er hva en meningsmåling sier et år før det amerikanske presidentvalget

I følge denne meningsmålingen fra New York Times/Siena College leder den republikanske milliardæren sin demokratiske motstander når det gjelder stemmeintensjon i Nevada (52%/41%), Georgia (49/43), Arizona (49/44) og Michigan (48/ 43). betaler ), Pennsylvania (48/44), vil Joe Biden vinne Wisconsin (47/45).

I hver av disse delstatene konkurrert av to leire, vant Joe Biden i 2020.

En telefonundersøkelse av 3662 registrerte velgere i seks stater ble gjennomført mellom 22. oktober og 3. november. Et år før valget bør resultatene sees med forsiktighet, med en feilmargin på mellom 4,4 og 4,8 poeng avhengig av staten.

Donald Trump: Sivilt søksmål truer hans eiendomsimperium

Men trenden er ikke i Joe Bidens favør, med 67% av de spurte som føler at landet er på vei i feil retning, 59% misliker måten han utfører sin rolle som president på (inkludert 46%), og 71% sa at, i en alder av 80 er han «for gammel til å være en effektiv president.» » aksepterte ideen.

Joe Biden taper terreng, spesielt blant unge mennesker, med bare 41 % av 18-29 åringer som bestemmer seg for å stemme på ham, sammenlignet med 40 % for Donald Trump.

«Demografiske grupper som støttet Mr. Biden i 2020, er mer konkurransedyktige i dag,» spesielt latinamerikanske og afroamerikanske samfunn, bemerker New York Times.

Biden-leiren prøvde raskt å sette resultatene i perspektiv. «Spådommer et år i forveien vil se litt annerledes ut et år senere,» sa Kevin Munoz, en av Biden-Harris-kampanjens talsmenn for 2024. Han siterte en undersøkelse som begrenset skaden.

Vi vil vinne i 2024 ved å jobbe direkte, uten å bry oss om en meningsmåling,» la han til.