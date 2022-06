Hvem gjemmer seg bak hattene til Elizabeth II?

Hun er 1m63 og kan ha gått ned noen centimeter i løpet av årene. Liten, men solid, vil dronningen av England noen ganger se hvor mange mennesker som kommer for å se henne langveisfra. «LElizabeths utseende er veldig fargerike kåper, veldig lyse, levende farger, til og med fluorescerende. Det er merkelige hatter og hjelmer. Det bør sees på et møte, og det forstår vi.»Royalty-journalist Emmanuel Joao forklarer for Paris-kampen. «Det er «Hvor er Charlie?» Akkurat som i bøkene.Patrick Weber legger til. «Du har de 2 sidene der du må identifisere noen. Dronning Charlie av England, hun er i midten.» For RTBF-verten, Expert in Monarchies : «Hun er kledd Med umulig farge, Og hun bærer en utrolig sjarm. Konklusjon: Hun kan være liten, men ganske tynn og lubben, så vi vet umiddelbart hvor hun er! Dronningen bærer bare de mest umulige pastellfargene av denne typen. Det er ikke veldig pent, egentlig ikke stygt. Men den er uansett unik. Så hvis hun bestemmer seg for å bruke en vannpistasjkjole, vil vannpistasjkjolen hennes være bare for henne!»

Bare dronningen av England bærer en slik farge.»