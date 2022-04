Hvem gjemte seg under kosmonauten og kameleonen?

Denne fredagen 15. april ble to nye kjendiser maskert på «Mask Singer»-showet på TF1.

På slutten av denne tredje premien » Maskert sanger », Publikum TF1 Finn ut hvem som gjemmer seg bak kameleonen og astronautens klær. Etter Maud Fontenoy og Alain Bernard den første uken og Teri Hatcher og Marc-Antoine Le Bret forrige uke, en skuespiller og tidligere frøken som droppet masken.

Den første som ble avduket på kvelden var ingen ringere enn den skjulte kosmonauten Pierre Palmett. Flere ledetråder tillot voldgiftsdomstolen, bestående av Kev Adams, Jarry, Angun og Alessandra Suplet, og publikum å pakke ham ut. Av disse er beskrivelsen hans av «Le temps qui court» tatt av Enfoirés-gruppen for noen år siden, men å være med i toseters video er en referanse til stykket «Ils s’aiment». Spor tydet også på at astronauten allerede var der. Gikk trinnene til filmfestivalen i Cannes, (…) møtte mobben som forandret livet hans og kjente Alia i veldig ung alder. ⁇

Etter å ha nølet under tidligere tildelinger, ble juryen i forrige uke enige om navnet til Pierre Palmott, allerede nevnt av Jarry. Så en prognose bekreftet etter noen minutter.

Sylvie Delier er den andre kjendisen uten maske i en kameleonkjole. Daglig leder for Miss France har satt mange spor på scenen og i videoene hennes, som kronen og nummer 20, TV og moteuke og bilder av Jean-Paul Gouldier. Spor avslørte at det var en kameleon. På plattformen til mange genier gjorde arbeidet hans ham kjent for mange himmelske steder som Mauritius Hun hadde fortsatt en badedrakt i kofferten. Førstnevnte var i stand til å så mistenksomhet i hodet til frøken-juryen, men det var ikke i hodet til publikum som trodde det var Sylvie Delier.

Etter å ha tenkt på Vanessa Demo, Karima Sami eller Claire Gaim, ble juryen til slutt enig med Sylvie Delier.

Vi må finne ut hvem som fortsatt gjemmer seg i klær som gris, banan eller hjort.