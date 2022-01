Hvem hadde vunnet hvis Brock Lesnar ikke hadde konkurrert den første dagen?

Endret Brock Lesnars plass i WWE-tittelkampen mot Big E, Seth Rollins, Bobby Lashley og Kevin Owens nattens intime scener? Ville Big E fortsatt vært mester i dag uten Brock Lesnar? Vi har nå svar på mange av spørsmålene vi har stilt oss selv siden slutten av dag 1.

På grunn av fraværet av Roman Raines som testet positivt for Covit-19, mottok vi ytterligere detaljer om endringene som ble gjort på dag 1 gjennom Fightfull. For det første er det nå kjent at etter kanselleringen av den universelle tittelkonkurransen, har varigheten av konkurransen blitt endret og seksjoner og videoer er lagt til for å ta igjen tapt tid. Vi fikk også vite at superstjernene ble varslet på ettermiddagen om endringene på kartet. Noen bak kulissene tror Big E ville ha vunnet uten Brock Lesnar, Men Fightful kunne ikke bekrefte denne informasjonen 100%.

Imidlertid var hovedbegivenheten opprinnelig planlagt å vare i 30 minutter, noe som ble redusert da Brock Lesnar kalte seg inn i kampen (omtrent 8 minutter på slutten). Til slutt innså de fleste som ble intervjuet bak kulissene det Big E har ikke blitt konsekvent registrert gjennom hele hans regjeringstid, Noen gjorde sitt beste for å innse det vi så på showene.

Bildekreditt: WWE