I dag kommenterte nestlederen for det spesielle sikkerhetsrådet i Den russiske føderasjonen Ukrainas ønske om å inngå en toårig avtale om kjøp av amerikansk flytende petroleumsgass. «Hvem kan garantere at Ukraina om to år fortsatt vil være på verdenskartet?» spurte han. Medvedev var Russlands president fra 2008 til 2012. Han ble ansett som en ung oppfinner, men å løpe på ubestemt tid var et «alternativ» til Vladimir Putin, som ble forbudt ved lov. Medvedev ga nylig flere uttalelser som refererte til sin ukrainske nabo. Noen observatører frykter at disse uttalelsene forsøker å ødelegge Ukraina som en uavhengig stat. Men ifølge Kreml er målet med «militær aksjon» å eliminere ukrainske militære evner og «frigjøre» den østlige delen av Donbass.

Under den russiske invasjonen av Ukraina, som begynte 24. februar, så det ut til at hovedmålet med angrepet var å styrte den pro-vestlige ukrainske regjeringen, og angrepene ble utført nær hovedstaden Kiev. Men regjeringen, ledet av president Volodymyr Zhelensky, har allerede kunngjort at den vil si opp sitt medlemskap i NATO. Russiske tropper prøver nå å erobre hele den østlige delen av Donbass og beholde den sørøstlige delen av Kersen og Zaporizhia. Regionene skulle senere bli konsolidert og, i likhet med Krim før dem, ville de ikke lenger komme under Kievs kontroll. For noen seere ønsker Kreml virkelig å underlegge hele landet i etapper.