Tilpasset fra TV-programmet med samme navn, The Game Hvem ønsker å bli millionær? Velkommen til den første innholdspakken på Xbox One, PS4, Switch og PC.

Denne DLC gir tilleggsinnhold, inkludert:

Mer enn 3000 nye spørsmål Det er totalt 8000 spørsmål!

Det er totalt 8000 spørsmål! Av Nye spørsmålssett Temaer Test kunnskapen din om offentlig kultur, de olympiske leker eller Justice League!

Test kunnskapen din om offentlig kultur, de olympiske leker eller Justice League! Et alternativ å spille Uten stoppeklokke Ta deg tid til å bestemme hva ditt siste ord vil være

Ta deg tid til å bestemme hva ditt siste ord vil være En ny en «Rask» spillmodus Den fokuserer på spørsmål og svar, for de mest ivrige spillerne som ønsker å nå millionen så fort som mulig!

Den fokuserer på spørsmål og svar, for de mest ivrige spillerne som ønsker å nå millionen så fort som mulig! Av Omarbeidet animasjon og grafikkFor en mer realistisk spillopplevelse!

I tillegg markerer denne DLC-en årets første høydepunkt for spillet, ettersom det fortsetter å være utstyrt med vanlig innhold Nye spørsmålspakker med tema. Dette innholdet, som vil bli lagt til gjennom hele 2022, vil legge til stolthet til spill, videospill, filmer, etc … det vil være noe for enhver smak! Følg oss gjerne på sosiale nettverk for å forhåndsvise temaene i de neste spørsmålspakkene!