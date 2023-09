Hvem skal starte Dreyer eller Raman mot Genk? «Han kan ikke spille 90 minutter»

Ikke endre vinnerlaget? Basert på de to siste kampene (seirene) skulle man trodd Brian Reimer ville stole på den samme startelleveren til kampen i Genk. Selvfølgelig kan man forstå at Thomas Delaney – som skrev en strålende bølge mot Charleroi – er med i troppen til skade for Diawara. Men det er en annen danske som kan starte: Anders Dreyer.

Raman var sliten før slutten av første omgang mot Charleroi. ©VKA Som en påminnelse: Dreyer i Saint-Trand fikk rett rødt og ble suspendert i to dager. På sin elegante, men likevel livlige måte, ble han erstattet av Benito Ramon som tok sjansen. Men Raman har nok ikke flere illusjoner: kjæresten til tørketrommelen. På sin pressekonferanse tok Reimer opp Raman-saken. «Forrige uke dro han ved pause fordi bena var slitne. Nei, han ble ikke skadet. Han snakket med det medisinske personalet om dette denne uken. Han er imidlertid ikke typen som spiller 90 minutter. Ikke slik hos Schalke. Dreyer hadde 22 på rad og ble nesten aldri byttet ut. Mellom linjene forstår vi at Raman skal på benken for å støtte Dreyer. Dette er ikke overraskende i det hele tatt. Trier var aldri på benken en gang, i sin første kamp for Anderlecht (2-3-tap mot Jules Waregem), da han kom inn. Etter det gjorde han 22 starter på rad. En annen observasjon: Drier blir ikke byttet ut ofte (6 ganger på 22 kamper), noe som er sjeldent for en offensiv spiller. Og når han forlater banen er kampen minutter unna. Reimers argumenter holder en del vann. Dreyers fysiske statistikk er blant de beste i Jubiler Pro League. Og forrige sesong var han svært avgjørende med fem mål og fire målgivende pasninger på en halv sesong i alle konkurranser. Denne sesongen ga han det perfekte krysset for N’Diayes hode på Saint-Trand før han ble utvist. READ Kévin De Bruyne er lik Eden Hazard Dreyer, derimot, skuffet ofte i spillet.Hans mange unngåelige tap gjorde ham ikke særlig populær blant publikum.