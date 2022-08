Hvem var Hadi Mathar som ble arrestert i saken om knivstikking av forfatteren Salman Rushdie?

Det amerikanske nyhetsnettstedet «The Daily Beast» forsøkte også å profilere Hadi Mather. Han intervjuet en tidligere elev han kjente fra videregående skole i California. Denne studenten ved navn Gabriel Sanchez sa til seg selv «sjokkert» Å vite at Hadi Matar kan være involvert i et slikt arrangement. Han beskrev Hadi Matar «En troende muslim som deltok i debatter og hadde mange venner», Ifølge The Daily Beast.

Når det gjelder å praktisere tro, beskrives Hadi Matar som en som praktiserte «Seriøst», «Han er en troende muslim»Han viste også et studentminne «Nåde». I følge tidligere elev Gabriel Sanchez brukte Haddy Mather fritiden sin på skolen med å spille basketball og lese mye. Han ville imidlertid ikke ha snakket om Iran eller Rushdie.

Hva Hadi Mather gjorde mellom å flytte til New Jersey i 2014 er fortsatt uklart. Nabolaget han bodde i beskrives som kosmopolitisk og fredelig. Naboer intervjuet av The Daily Beast var ikke spesielt kjent med Hadi Mather. I følge informasjon samlet inn av nettstedet US News fra en sportsklubb, hadde den unge mannen meldt seg på gruppeboksetimer i april i fjor og kansellerte abonnementet 9. august.