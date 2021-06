Det finnes ufattelige mange aksjer å investere i, og det store utvalget gjør at det ikke alltid er like lett å velge. Spesielt med tanke COVID-19 som snudde verden og finansmarkedet på hodet. Du burde selvsagt velge selskaper ut fra egen strategi, egne mål, risikovillighet og hvilke interesser du selv har. Men likevel finnes det noen aksjer som kanskje er “tryggere” enn andre. Så hvordan velge de beste aksjer som passe for deg? Og hvilke aksjer regnes som mer stabile akkurat nå?

Hvordan velge trygge aksjer?

Det finnes dessverre ingen fasitsvar på hva som er trygge aksjer. Skal du velge aksjer som kan virke tryggere enn andre, burde du velge industrier, markeder og regioner som har en potensiell vekst i fremtiden. Men det kan også være lurt å satse på selskaper som har etablert seg på markedet. Nye aktører vil være mer usikker, nettopp fordi ingen vet hvordan de kommer til å utvikle seg eller om interessen er der. Store selskaper som Coca Cola og Microsoft Corporation har vist å hatt en stabil økning i årevis. Det ser heller ikke ut til at dette er en trend som kommer til å snu med det første.

Det er derfor viktig å gjøre grundig research før du tar en avgjørelse av hva du ønsker å investere i. Du burde se på blant annet historisk avkastning, og ulike faktorer som kan påvirke prisen. Ved å lære seg de ulike selskapene å kjenne, kan du enklere ta et tryggere valg.

Noen bransjer har gjort det bedre enn andre

En bransje som har gjort det særlig bra siden utbruddet startet er teknologibransjen. En høyere etterspørsel av teknologiske produkter, som en følge av at folk har måttet vært hjemme, har også ført til at flere bedrifter har satt igjen med overskudd. Dette har igjen gitt en høyere etterspørsel av teknologiaksjer. Amazon, Zoom, Apple, Tesla og Kahoot er bare noen selskaper som er verdt å nevne. I løpet av et år har Tesla sine aksjer steget med over 370 %, Kahoot aksjer har steget med over 260%, mens Zoom aksjer har steget med over 116 %. Disse selskapene har også opparbeidet seg store merkenavn som de aller fleste kjenner til i dag.

Et annet marked som er verdt å ta en titt på er medisinbransjen. Med dagens situasjon er vi avhengig av vaksiner, i tillegg til andre vanlige medisiner. Etterspørselen etter COVID-19 vaksiner ser ikke ut til å gå bort med det første. Derfor har mange også vist en stor interesse for selskapene som utvikler dem. Moderna, en av produsentene av koronavaksinene, har i løpet av 2021 hatt en stigning på 66.21 %. Kun den siste måneden har aksjekursen steget med 31 %.

Aksjeselskap som har fokus på miljø og bærekraft, er også noe som kan være verdt å ta en titt på. I underkant av et år har grønne aksjer doblet seg, og markedsverdien har steget med over 84 prosent siden nyttår 2020. Mowi aksjer har i løpet av 2021 steget med ca 12 %, mens First Solar har økt med mer enn 70 % i løpet av det siste året.