Hvilke endringer for eierne i 2024?

Endring for å utvide og utvide fritak for merverdiavgift

I juli 2023 ba Statsrådet, i samsvar med europeiske direktiver, regjeringen om ikke å frita innredet turistutleie for merverdiavgift for å begrense urettferdig konkurranse mellom Airbnbs og hoteller. Til tross for alle odds, valgte regjeringen en annen retning. En ny endring ble tatt inn i forslaget til finanslov 2024, som Utvider momsfritaket for Airbnbs og utvider det til hoteller som ikke har hotelllignende tjenester.

Det er et initiativ som vil glede Airbnb-eiere, men det er langt fra enstemmig blant opposisjonen. Senator Ian Brusatte (PCF) og representant Julien Bayou (EELV) fordømmer denne endringen som en «gave» til Airbnb og anser det som » Det vil ikke ha noen effekt fordi nesten ingen hotell i Frankrike er berørt Senatoren og representanten mener med andre ord at denne endringen er kontraproduktiv, fordi den ikke vil ha noen effekt på å redusere antall korttidsutleie av turister.

Mot en kommende reduksjon i skattekuttet

Det andre endringsforslaget gjelder et like vanskelig tema, både for eierne og opposisjonen: reduksjon av leieinntekter. Denne endringen gjelder Airbnb, men også alle møblerte turistutleie som tilbys av nettbaserte plattformer som Booking eller Abritel. Dårlige nyheter for eiere av denne typen eiendom. Regjeringendringen planlegger å redusere skattefritaket med mer enn 20 %, fra 71 % til 50 %. Tiltaket som » Dette gir rom for spredning av møblert turistovernatting på bekostning av langtidsovernatting », ifølge representanten Julian Bayo, som tror at virkningen vil være begrenset, spesielt i spente områder.

National Federation of Vacation Rentals (UNPLV), som representerer eiere av møblert turistleie, ba om at endringen skulle trekkes tilbake. Hovedbegrunnelsen fra forbundet er den betydelige innvirkningen en reduksjon i skattelette kan ha for småbrukere. I følge UNPLV er disse leieinntektene avgjørende for å dekke deres behov hver måned. Til tross for motstand brukte statsminister Elizabeth Bourne artikkelen igjen 49,3 For å godkjenne tekstene til budsjettet for 2024 er det svært sannsynlig at disse to endringene vil bli godkjent, og de vil tre i kraft fra og med år 2024.