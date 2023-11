Hvilke enheter er kompatible med Matter 1.2?

Kjøleskap, vifter, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, robotstøvsugere og luftrensere er blant de nye typene enheter som støttes av den nye Matter 1.2-spesifikasjonen. Sammendrag av hva som er nytt og hva det betyr for deg.

NEIVi snakker med deg om det med jevne mellomrom. Matter (tidligere Chip), smarthusstandarden, har som mål å eliminere barrierer mellom applikasjoner og assistenter fra forskjellige merker (Amazon, Apple, Google, Samsung, Xiaomi).

Siden da Materia 1.0 utgivelse For litt over et år siden registrerte konsortiet nesten 25 tusen nedlastinger av spesifikasjonen, 1 214 sertifiseringer og en vekst på nesten 24 % i antall selskaper som ble med i arbeidsgruppen.

Der på andre Oppdater of Matter versjon 1.2 er nå tilgjengelig for enhets- og plattformprodusenter å integrere i produktene sine. Hun forstår, ifølge offisielle publikasjonsdokumenterni nye enhetstyper, revisjoner og tillegg til eksisterende kategorier.

Nye støttede enheter

HAN nye typer enheter støttes Emne 1.2 inkluderer: kjøleskap, romklimaanlegg, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, robotstøvsugere, røyk- og karbonmonoksiddetektorer, luftkvalitetssensorer, luftrensere og vifter.

Støtte for disse enhetene er også et utgangspunkt for å utvikle et sett med funksjoner som temperaturjustering og overvåking og statusvarsler, men ikke umiddelbart. De vil gjelde for nesten alle støttede enheter i senere versjoner.

Sertifisering i løpet av de kommende månedene

Matter 1.2 spesifikasjoner er publisert. Avhengig av alliansen vil forbedringer og nye typer kompatible (eller kompatible) enheter bli lansert på markedet Innen utgangen av året og frem til 2024: » Vi forventer at Matter vil motta to nye oppdateringer neste år, som en del av den halvårlige tråkkfrekvensen, som bør bidra til å legge til enda flere enhetstyper og utvide til nye områder.. »

Til Følg åpen kildekode-standard, gå til github.

Jeg liker det : jeg liker lader …

Lignende varer