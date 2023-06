Hvilke funksjoner skal den tilby sine ansatte i 2023?

til Bygge relasjoner i team av en bedrift, og arbeidet drives alltid med godt humør, noen få fritidsdager i året er i orden blant de ansatte. I dag tyr flere og flere ledere til teambygging. De forstår at dette konseptet bidrar til bedre ansattes produktivitet. Hvis du vil organisere et team som ansatte vil elske, her er noen originale aktivitetsideer for 2023.

Teambuilding og kreativitetsverksteder: en vinnende kombinasjon

En aksje Kreativt verksted Det lar alle bruke sin oppfinnsomhet og fantasi til god bruk Lag en felles post. Her er en fin måte å inspirere lagånden mens du har det gøy. Du kan tilby en rekke verktøy for å vekke kreativiteten til hver enkelt deltaker, oppmuntre til innovasjon og oppmuntre gruppeoverveielser.

Da blir motivasjonen bedre. Uavhengig av bedriftens virkefelt er motiverte mennesker avgjørende for å lykkes med dine prosjekter. Hvis du for eksempel jobber i IT-avdelingen, bør teamet ditt designe en Belgia sportsbettingside Eller hvis du er i salg og trenger en feltundersøkelse, er motivasjonen grunnleggende.

Strategispill: En fin måte å motivere tropper på

Det er vanlig å foreslå strategispill i en teambuilding-sammenheng. Med god grunn er denne typen spill svært motiverende. Faktisk er det en mulighet for ansatte til å vise sin kunnskap når det gjelder tidsstyring og kommunikasjon. Dette spillet hjelper deg å lære å ta raske avgjørelser.

Lønnsomhet ved å jobbe i et selskap og potensielle partnerskap, Strategispill er underholdende og givende. Hvis du raskt trenger å forberede trinnene for å bygge et lag, ikke glem å legge til noen spill for å bli en god strateg.

Teambyggingsaktiviteter: Utfordringer og utfordringer

Det er ikke noe bedre enn utfordringer og utfordringer for å teste et teams følelse av initiativ. I denne sammenhengen er det mange muligheter. Du kan velge hvilken som helst utfordring: vitenskap, IT eller matlaging, fysikk…

Du kan arrangere et løp. Gjennom denne aktiviteten vil deltakerne lære hvordan ekte samarbeidsarbeid gjøres. Dette vil hjelpe dem å utvikle lagånd og vite den beste måten å oppnå et felles mål på.

Rollespill: Nyttig for å stimulere grupperefleksjon

Her er en annen populær aktivitet hvor en bedrift ønsker å gi sine ansatte en teamstruktur for dagen. Rollespill hjelper dere å bli bedre kjent med hverandre og tilpasse ferdigheter som er nødvendige for vellykket teamarbeid. I et rollespill har hver deltaker en spesifikk oppgave. Men alle oppgaver setter samme mål.

Ganske enkelt, Foretrekk spill relatert til bedriftens aktiviteter Med mål eller prosjekter du ønsker å oppnå og oppnå. Dette vil tillate teamet ditt å være bedre forberedt når det er på tide å faktisk gjøre jobben.

Et fluktspill, et spill som oppmuntrer til lagånd

En teambuilding er utvilsomt ufullstendig uten det populære rømningsspillet. Et rømningsspill er et godt valg for å bringe kolleger sammen. Dette spillet vil ikke bare utvikle lagånd, men også jobbe med følelsen av samhørighet, som er et viktig punkt mellom ansatte så vel som mellom hierarkiske overordnede.

Som du vet, spilles escape-spillet i en spesialdesignet setting for full fordypning. Dette vil motivere deltakerne mer. Du står fritt til å velge et spesifikt tema for spillet: eventyr, skrekk, fiksjon, action… Uansett, for at en teambuilding skal lykkes, er det ønskelig å diversifisere aktivitetene.