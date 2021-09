Hvilke nye restauranter er åpne i Vancouver?

Et nytt hjem for fransk -vietnamesisk inspirert servering, et sted som handler om vafler og et nytt Richmond -reisemål som bryter barrierer – dette er bare noen få av de nye restaurantene som er klare til å ta imot gjester fra hele Vancouver.

Vi har samlet denne listen over nylig åpnede restauranter for å hjelpe deg hvis du ønsker å gi smaksløkene noe nytt eller for å sjekke ut et nytt sted for en eksisterende favoritt.

La oss spise!

Denne overraskende nykommeren har flyttet inn i Senovas tidligere rom i Kerrisdale, og er prosjektet til den lokale kokken Kevin Lin og den kjente matpåvirkeren Steph Wan. Lin, som tidligere hadde vært knyttet til Vancouver kommende Saola og onkel Richmonds smørbrødbutikk, har nå endret kurs for å lansere sitt eget selskap, og introduserer sin oppfatning av moderne “vestkysten japansk” mat.

Si god tid til den nye franske bistroen som har erstattet Copper Chimney inne på Executive Hotel Le Soleil i hjertet av sentrum. Vekten her er på tradisjonelle og kjente klassiske franske retter som serveres i et elegant rom, men med målet om å holde ting morsomt. Se etter mange ferdige bordvarer, en gjennomtenkt vin- og cocktailmeny og flotte desserter for å fullføre måltidet.

Whistlers Forecast-kaffeselskap har åpnet sin tredje utpost, og de lager god mat og drikke hele dagen med et virkelig samfunnsorientert preg i rommet som tidligere hadde vært Starbucks ‘enorme og elegante “Reserve” i Main og 14. på Mount Pleasant. . De har tonnevis av bakverk og smørbrød til frokost, mat til lunsj som salater, smørbrød og boller, og selvfølgelig sin egen kaffe. Tidsplanen og kveldsmenyen utvides snart, med cocktailer.

Linh Cafe – Vancouver House

Kitsilanos elskede Linh Cafe, en klassiker av fransk-vietnamesisk komfortmat, har åpnet sin etterlengtede beliggenhet i sentrum med fantastisk moderne plass i den fremtredende Vancouver House-utviklingen. Med det nye stedet åpent, har Linh Cafe midlertidig stengt det opprinnelige stedet for renovering.

Dørene er offisielt åpne nå hos Kozaks ambisiøse Gastown -selskap. Det som startet som en etablert bakerivirksomhet på lokale bondemarkeder vokste til et kaffebakeri i New West, og deretter la de til en restaurant på Victoria Drive i Sør -Vancouver. Nå har den ukrainske restauranten åpnet en restaurant med full service i det historiske rommet i Gastown, som tidligere var hjemmet til Bauhaus på 1 West Cordova.

Kingsway’s Canffle handler om vafler. Her kommer den klassiske myke, ristede godbiten i forskjellige stiler. Canffles “flaggskip” -artikkel er en norsk brunostvaffel, som er en versjon av en delikatesse elsket i Norge, med “brunost” i en flat, sprø vaffel med lønnesirup og kremfløte.

Bruno er definitivt ikke den typen restaurant Richmond er vant til; Med hyperlokale ingredienser er Bruno (på det nye Versante Hotel) ikke engang en restaurant i det nordvestlige Stillehavet, men ønsker å redefinere hva det vil si å være en restaurant i Richmond. Menyen her tar absolutt hotellmat til et annet nivå. Den har noen imponerende ingredienser av høy kvalitet, inkludert mange med et snev av luksus, tenk foie gras og tomahawk-steker, presentert med litt teatralitet.

Chicken Down – UBC

“Restaurant Row” på University Boulevard Central (6065 University Blvd) er nå hjemsted for DL ​​Chicken nummer to. Dette er stedet for noen av de mest deilige stekte kyllingene i byen, tilberedt så varmt (eller mykt) du kan få, i Nashville-stil på smørbrød og kombinasjoner.

Urban Thai Bistro – Dunbar

Veteran Thai restaurantgruppe Thai House har gjenåpnet sin populære Urban Thai Bistro (den siste i Yaletown) på et nytt sted. De er nå i drift i Dunbar, med et utvalg av autentiske tradisjonelle thailandske retter og en vinbar.